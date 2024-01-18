Звезду фильма «Триггер» Анатолия Руденко задержали в Москве с мефедроном

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Анатолий Руденко был задержан в Москве с наркотиками Фото:

Звезда фильма «Триггер», актер Анатолия Руденко был задержан в Москве с мефедроном. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

«Сотрудники ДПС остановили для проверки такси на улице Антона Овсеенко <…> Обнаружили пакет, в котором, как выяснилось позже, были наркотики», — говорится в сообщении «Московского комсомольца». По его информации, правоохранительные органы начали проверку.

Руденко стал известен по целому ряду киноролей. Популярность ему принесли российские сериалы «Каменская», «Возвращение Мухтара» и «Две судьбы».

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Звезда фильма «Триггер», актер Анатолия Руденко был задержан в Москве с мефедроном. Об этом сообщил «Московский комсомолец». «Сотрудники ДПС остановили для проверки такси на улице Антона Овсеенко <…> Обнаружили пакет, в котором, как выяснилось позже, были наркотики», — говорится в сообщении «Московского комсомольца». По его информации, правоохранительные органы начали проверку. Руденко стал известен по целому ряду киноролей. Популярность ему принесли российские сериалы «Каменская», «Возвращение Мухтара» и «Две судьбы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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