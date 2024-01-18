Звезду фильма «Триггер» Анатолия Руденко задержали в Москве с мефедроном

Анатолий Руденко был задержан в Москве с наркотиками
Звезда фильма «Триггер», актер Анатолия Руденко был задержан в Москве с мефедроном. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
«Сотрудники ДПС остановили для проверки такси на улице Антона Овсеенко <…> Обнаружили пакет, в котором, как выяснилось позже, были наркотики», — говорится в сообщении «
Руденко стал известен по целому ряду киноролей. Популярность ему принесли российские сериалы «Каменская», «Возвращение Мухтара» и «Две судьбы».
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