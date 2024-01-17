Мухоморы из Пермского края впервые отправлены на Филиппины

Перед отправкой грибы были высушены
Из Пермского края на Филиппины отправлена первая партия сушеных мухоморов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«Первая партия сушеных мухоморов экспортирована в республику Филиппины. Вес грибов составил 480 граммов», — сообщили в ведомстве.
Специалисты Россельхознадзора тщательно проверили грибы и выдали фитосанитарный сертификат. Никаких примесей и запрещенных веществ в мухоморах не обнаружено.
В пресс-службе Россельхознадзора URA.RU сообщили, что не знают с какой целью сушеные мухоморы экспортируют на Филиппины. Бытует мнение, что эти грибы обладают целебными свойствами.
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