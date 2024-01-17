Общество Мухоморы из Пермского края впервые отправлены на Филиппины 18 января 2024 в 12:31 Размер текста - 17 + Перед отправкой грибы были высушены Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Из Пермского края на Филиппины отправлена первая партия сушеных мухоморов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «Первая партия сушеных мухоморов экспортирована в республику Филиппины. Вес грибов составил 480 граммов», — сообщили в ведомстве. Специалисты Россельхознадзора тщательно проверили грибы и выдали фитосанитарный сертификат. Никаких примесей и запрещенных веществ в мухоморах не обнаружено. В пресс-службе Россельхознадзора URA.RU сообщили, что не знают с какой целью сушеные мухоморы экспортируют на Филиппины. Бытует мнение, что эти грибы обладают целебными свойствами. Из Пермского края на Филиппины отправлена первая партия сушеных мухоморов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «Первая партия сушеных мухоморов экспортирована в республику Филиппины. Вес грибов составил 480 граммов», — сообщили в ведомстве. Специалисты Россельхознадзора тщательно проверили грибы и выдали фитосанитарный сертификат. Никаких примесей и запрещенных веществ в мухоморах не обнаружено. В пресс-службе Россельхознадзора URA.RU сообщили, что не знают с какой целью сушеные мухоморы экспортируют на Филиппины. Бытует мнение, что эти грибы обладают целебными свойствами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям