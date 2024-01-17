17 января 2024

Мухоморы из Пермского края впервые отправлены на Филиппины

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, мухомор, ядовитые грибы
Перед отправкой грибы были высушены Фото:

Из Пермского края на Филиппины отправлена первая партия сушеных мухоморов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Первая партия сушеных мухоморов экспортирована в республику Филиппины. Вес грибов составил 480 граммов», — сообщили в ведомстве.

Специалисты Россельхознадзора тщательно проверили грибы и выдали фитосанитарный сертификат. Никаких примесей и запрещенных веществ в мухоморах не обнаружено.

В пресс-службе Россельхознадзора URA.RU сообщили, что не знают с какой целью сушеные мухоморы экспортируют на Филиппины. Бытует мнение, что эти грибы обладают целебными свойствами.

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Из Пермского края на Филиппины отправлена первая партия сушеных мухоморов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «Первая партия сушеных мухоморов экспортирована в республику Филиппины. Вес грибов составил 480 граммов», — сообщили в ведомстве. Специалисты Россельхознадзора тщательно проверили грибы и выдали фитосанитарный сертификат. Никаких примесей и запрещенных веществ в мухоморах не обнаружено. В пресс-службе Россельхознадзора URA.RU сообщили, что не знают с какой целью сушеные мухоморы экспортируют на Филиппины. Бытует мнение, что эти грибы обладают целебными свойствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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