Житель ХМАО похитил из магазина иконы и попытался их сжечь

В селе Саранпауль Березовского района нашли злоумышленника, который украл из магазина 3 церковные иконы, чтобы потом их продать. Однако, после неудачной попытки сбыта украденного, 21-летний югорчанин решил сжечь улики, но и это ему удалось не в полной мере. О том, что молодой человек дал признательные показания, сообщили в telegram-канале УМВД ХМАО.
«В августе 2021 года в полицию Березовского района поступило сообщение о краже из магазина в селе Саранпауль. <…> Добычей [злоумышленника] стали 3 церковные иконы стоимостью около 3 000 рублей. После совершения преступления подозреваемый не смог реализовать похищенное, поэтому попытался сжечь иконы на пустыре», — сообщили на канале окружной полиции. При этом две иконы уцелели и спустя несколько дней были обнаружены правоохранителями.
В полиции Березовского района возбудили уголовное дело по факту кражи. Житель Саранпауля 2002 года рождения признался в преступлении. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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