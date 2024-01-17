17 января 2024

Житель ХМАО похитил из магазина иконы и попытался их сжечь

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Художники уральских заводов в Музее ИЗО». Екатеринбург, икона, иконопись
После кражи икон из магазина, югорчанин сначала попытался их продать, а после попробовал сжечь Фото:

В селе Саранпауль Березовского района нашли злоумышленника, который украл из магазина 3 церковные иконы, чтобы потом их продать. Однако, после неудачной попытки сбыта украденного, 21-летний югорчанин решил сжечь улики, но и это ему удалось не в полной мере. О том, что молодой человек дал признательные показания, сообщили в telegram-канале УМВД ХМАО.

«В августе 2021 года в полицию Березовского района поступило сообщение о краже из магазина в селе Саранпауль. <…> Добычей [злоумышленника] стали 3 церковные иконы стоимостью около 3 000 рублей. После совершения преступления подозреваемый не смог реализовать похищенное, поэтому попытался сжечь иконы на пустыре», — сообщили на канале окружной полиции. При этом две иконы уцелели и спустя несколько дней были обнаружены правоохранителями.

В полиции Березовского района возбудили уголовное дело по факту кражи. Житель Саранпауля 2002 года рождения признался в преступлении. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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В селе Саранпауль Березовского района нашли злоумышленника, который украл из магазина 3 церковные иконы, чтобы потом их продать. Однако, после неудачной попытки сбыта украденного, 21-летний югорчанин решил сжечь улики, но и это ему удалось не в полной мере. О том, что молодой человек дал признательные показания, сообщили в telegram-канале УМВД ХМАО. «В августе 2021 года в полицию Березовского района поступило сообщение о краже из магазина в селе Саранпауль. <…> Добычей [злоумышленника] стали 3 церковные иконы стоимостью около 3 000 рублей. После совершения преступления подозреваемый не смог реализовать похищенное, поэтому попытался сжечь иконы на пустыре», — сообщили на канале окружной полиции. При этом две иконы уцелели и спустя несколько дней были обнаружены правоохранителями. В полиции Березовского района возбудили уголовное дело по факту кражи. Житель Саранпауля 2002 года рождения признался в преступлении. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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