17 января 2024

Прокуратура ЯНАО взяла на контроль расследование первого смертельного ДТП

Расследование первого смертельного ДТП в ЯНАО проконтролирует прокуратура
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Прокуратура ЯНАО взяла на контроль расследование обстоятельств смертельного ДТП Фото:

Прокуратура ЯНАО взяла на контроль установление причин ДТП, произошедшем 18 января и ставшим первым происшествием в этом году, в результате которого погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура округа взяла на контроль установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. В дорожной аварии ночью 18 января погибло три человека.

Происшествие произошло на трассе «Сургут — Салехард», по предварительным данным водитель Lada Priora мог не заметить идущий впереди грейдер. Три человека погибли, а один пассажир находится в больнице Муравленко.

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Прокуратура ЯНАО взяла на контроль установление причин ДТП, произошедшем 18 января и ставшим первым происшествием в этом году, в результате которого погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура округа взяла на контроль установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. В дорожной аварии ночью 18 января погибло три человека. Происшествие произошло на трассе «Сургут — Салехард», по предварительным данным водитель Lada Priora мог не заметить идущий впереди грейдер. Три человека погибли, а один пассажир находится в больнице Муравленко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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