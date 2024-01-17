Прокуратура ЯНАО взяла на контроль расследование первого смертельного ДТП

Прокуратура ЯНАО взяла на контроль установление причин ДТП, произошедшем 18 января и ставшим первым происшествием в этом году, в результате которого погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратура округа взяла на контроль установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. В дорожной аварии ночью 18 января погибло три человека.
Происшествие произошло на трассе «Сургут — Салехард», по предварительным данным водитель Lada Priora мог не заметить идущий впереди грейдер. Три человека погибли, а один пассажир находится в больнице Муравленко.
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