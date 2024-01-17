Бастрыкин отреагировал на видео с раздетым пермским школьником, которого пинали сверстники

Глава СКР поручил возбудить дело после издевательств над пермским школьником

18 января 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Следственные органы СК по Пермскому краю начали проверку после видео с издевательствами над школьником Фото: Илья Московец © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появившегося в Сети видео, на котором пермские школьники издеваются над раздетым сверстником на морозе. Информация размещена в telegram-канале ведомства. «Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае. Следственными органами СК по Пермскому краю по данному факту организована доследственная проверка», — сообщает в мессенджере пресс-служба СКР. Руководителю пермского следственного управления СК Денису Головкину также поручено представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего. Ранее жители пригородного пермского поселка Кондратово сняли на видео, как несколько школьников заставили своего сверстника бежать раздетым на морозе и пинали его. Видео появилось в Telegram 17 января, но когда именно произошло случившееся, не сообщалось.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появившегося в Сети видео, на котором пермские школьники издеваются над раздетым сверстником на морозе. Информация размещена в telegram-канале ведомства. «Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае. Следственными органами СК по Пермскому краю по данному факту организована доследственная проверка», — сообщает в мессенджере пресс-служба СКР. Руководителю пермского следственного управления СК Денису Головкину также поручено представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего. Ранее жители пригородного пермского поселка Кондратово сняли на видео, как несколько школьников заставили своего сверстника бежать раздетым на морозе и пинали его. Видео появилось в Telegram 17 января, но когда именно произошло случившееся, не сообщалось.