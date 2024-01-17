Пенсионерка покончила с собой в больнице Екатеринбурга

Погибшей пациентке больницы было около 70 лет
В Свердловской областной клинической больнице №1 покончила с собой пожилая женщина. Об этом URA.RU сообщил источник из экстренных служб.
По его данным, трагедия произошла 17 января. Погибшей было около 70 лет.
В СУ СК по Свердловской области URA.RU пообещали уточнить информацию. Представитель пресс-службы минздрава Свердловской области сказал, что не обладает такими сведениями.
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