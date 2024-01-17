Происшествия Пенсионерка покончила с собой в больнице Екатеринбурга 18 января 2024 в 13:25 Размер текста - 17 + Погибшей пациентке больницы было около 70 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской областной клинической больнице №1 покончила с собой пожилая женщина. Об этом URA.RU сообщил источник из экстренных служб. По его данным, трагедия произошла 17 января. Погибшей было около 70 лет. В СУ СК по Свердловской области URA.RU пообещали уточнить информацию. Представитель пресс-службы минздрава Свердловской области сказал, что не обладает такими сведениями. В Свердловской областной клинической больнице №1 покончила с собой пожилая женщина. Об этом URA.RU сообщил источник из экстренных служб. По его данным, трагедия произошла 17 января. Погибшей было около 70 лет. В СУ СК по Свердловской области URA.RU пообещали уточнить информацию. Представитель пресс-службы минздрава Свердловской области сказал, что не обладает такими сведениями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям