17 января 2024

Пенсионерка покончила с собой в больнице Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной инфекционный центр. Строительство второй очереди больницы. Челябинск, палата, больничная палата, инфекционная больница
Погибшей пациентке больницы было около 70 лет Фото:

В Свердловской областной клинической больнице №1 покончила с собой пожилая женщина. Об этом URA.RU сообщил источник из экстренных служб.

По его данным, трагедия произошла 17 января. Погибшей было около 70 лет.

В СУ СК по Свердловской области URA.RU пообещали уточнить информацию. Представитель пресс-службы минздрава Свердловской области сказал, что не обладает такими сведениями.

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В Свердловской областной клинической больнице №1 покончила с собой пожилая женщина. Об этом URA.RU сообщил источник из экстренных служб. По его данным, трагедия произошла 17 января. Погибшей было около 70 лет. В СУ СК по Свердловской области URA.RU пообещали уточнить информацию. Представитель пресс-службы минздрава Свердловской области сказал, что не обладает такими сведениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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