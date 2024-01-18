Пакистан привел вооруженные силы в «чрезвычайно высокую» боевую готовность

У Пакистана и Ирана обострились отношения
Пакистан объявил об обострении конфликта с Ираном. Пакистанская армия приведена в «чрезвычайно высокую» боевую готовность. Об этом сообщили в Reuters.
«ВС Пакистана на фоне обострения отношений с ираном приведены в „чрезвычайно высокую“ боевую готовность», — сообщили силовые структуры страны. Слова передает Reuters.
Ранее Пакистан 18 января нанес ответные удары по территории Ирана. Семи человек стали жертвами.
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