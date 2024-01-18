Пакистан привел вооруженные силы в «чрезвычайно высокую» боевую готовность

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У Пакистана и Ирана обострились отношения Фото:

Пакистан объявил об обострении конфликта с Ираном. Пакистанская армия приведена в «чрезвычайно высокую» боевую готовность. Об этом сообщили в Reuters.

«ВС Пакистана на фоне обострения отношений с ираном приведены в „чрезвычайно высокую“ боевую готовность», — сообщили силовые структуры страны. Слова передает Reuters.

Ранее Пакистан 18 января нанес ответные удары по территории Ирана. Семи человек стали жертвами.

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Пакистан объявил об обострении конфликта с Ираном. Пакистанская армия приведена в «чрезвычайно высокую» боевую готовность. Об этом сообщили в Reuters. «ВС Пакистана на фоне обострения отношений с ираном приведены в „чрезвычайно высокую“ боевую готовность», — сообщили силовые структуры страны. Слова передает Reuters. Ранее Пакистан 18 января нанес ответные удары по территории Ирана. Семи человек стали жертвами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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