Пакистан и Иран обменялись ударами: что известно

Пакистан нанес удары по террористам в Иране

18 января 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Алирез Мархамати сообщил о семи жертвах в результате атаки по Ирану Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пакистан 18 января нанес ответные удары по территории Ирана. Семи человек погибли. URA.RU расскажет, что произошло между государствами. Агентство Tasnim сообщило, что 16 января иранский Корпус стражей исламской революции совершил удар по Пакистану. Целью стали штабы террористического движения «Джейш аль-Адль». По данным пакистанского МИД, двое детей погибли, еще три человека пострадали. «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») — салафитское движение, которое существует с 2012 года и было основано членами «Джундаллы» («Солдаты Аллаха»), действовавшей в 2000-х годах. Оба движения поддерживают белуджийских сепаратистов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, а также их стремление к независимости. МИД Пакистана сообщил, что у Ирана будут серьезные последствия, если продолжатся ракетные удары по Пакистану. По словам ведомства, это нарушение суверенитета страны.

Пакистан 18 января совершил серию ударов «по укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Об этом сообщили в пакистанском МИД. По данным ведомства, в результате атаки были убиты несколько террористов.

По информации агентства Anadolu, пакистанские военные ударили по семи объектам военизированной организации «Освободительная армия Белуджистана». Она признана террористической в Пакистане и еще ряде стран.

Заместитель губернатора Алирез Мархамати сообщил, что взрывы были слышны возле города Сераван на юго-востоке иранской провинции. Он отметил, что семь человек погибли — три женщины и четверо детей, все они не иранцы.

В МИД Пакистана подчеркнули, что страна совершила атаку по Ирану из-за информации о надвигающейся крупномасштабной террористической атаке со стороны террористов пакистанского происхождения, называющих себя «сармачарами». По словам ведомства, страна часто выражала обеспокоенность из-за террористов. Освободительная армия Белуджистана («сармачары») — военизированная сепаратистская организация. Они выступают за учреждение правительственного суверенитета Белуджистана. Армия признана террористической организацией в Пакистане, США, Великобритании, ЕС и КНР.

Пакистан 18 января нанес ответные удары по территории Ирана. Семи человек погибли. URA.RU расскажет, что произошло между государствами.