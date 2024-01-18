Пакистан и Иран обменялись ударами: что известно

Алирез Мархамати сообщил о семи жертвах в результате атаки по Ирану
Пакистан 18 января нанес ответные удары по территории Ирана. Семи человек погибли. URA.RU расскажет, что произошло между государствами.
- Агентство Tasnim сообщило, что 16 января иранский Корпус стражей исламской революции совершил удар по Пакистану. Целью стали штабы террористического движения «Джейш аль-Адль». По данным пакистанского МИД, двое детей погибли, еще три человека пострадали.
«Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») — салафитское движение, которое существует с 2012 года и было основано членами «Джундаллы» («Солдаты Аллаха»), действовавшей в 2000-х годах. Оба движения поддерживают белуджийских сепаратистов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, а также их стремление к независимости.
- МИД Пакистана сообщил, что у Ирана будут серьезные последствия, если продолжатся ракетные удары по Пакистану. По словам ведомства, это нарушение суверенитета страны.
- Пакистан 18 января совершил серию ударов «по укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Об этом сообщили в пакистанском МИД. По данным ведомства, в результате атаки были убиты несколько террористов.
- По информации агентства Anadolu, пакистанские военные ударили по семи объектам военизированной организации «Освободительная армия Белуджистана». Она признана террористической в Пакистане и еще ряде стран.
- Заместитель губернатора Алирез Мархамати сообщил, что взрывы были слышны возле города Сераван на юго-востоке иранской провинции. Он отметил, что семь человек погибли — три женщины и четверо детей, все они не иранцы.
- В МИД Пакистана подчеркнули, что страна совершила атаку по Ирану из-за информации о надвигающейся крупномасштабной террористической атаке со стороны террористов пакистанского происхождения, называющих себя «сармачарами». По словам ведомства, страна часто выражала обеспокоенность из-за террористов.
Освободительная армия Белуджистана («сармачары») — военизированная сепаратистская организация. Они выступают за учреждение правительственного суверенитета Белуджистана. Армия признана террористической организацией в Пакистане, США, Великобритании, ЕС и КНР.
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