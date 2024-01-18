В США назвали риски конфискации имущества РФ для стран Запада

Reuters: конфискация российских активов не станет панацеей для Украины

18 января 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Пенни Прицкер сообщила, что необходимо привлечь множество юристов Фото: Анна Майорова © URA.RU Конфискация российского имущества несет финансовые риски для западных стран и не является панацеей для Украины. Об этом заявила специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Пенни Прицкер. «Если и принимать какое-то решение, то оно должно быть общим. Ошибочно думать, что это будет эффект панацеи», — сообщила Прицкер, передает Reuters . По ее словам, необходимо привлечь множество юристов, никакого решения еще не принято. Ранее администрация США начала срочные переговоры с союзниками о возможном использовании замороженных российских активов в пользу Украины. РФ начала готовить судебный иск с целью предотвратить попытки США конфискацию замороженных активов Банка РФ в пользу Украины.

Конфискация российского имущества несет финансовые риски для западных стран и не является панацеей для Украины. Об этом заявила специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Пенни Прицкер. «Если и принимать какое-то решение, то оно должно быть общим. Ошибочно думать, что это будет эффект панацеи», — сообщила Прицкер, передает Reuters. По ее словам, необходимо привлечь множество юристов, никакого решения еще не принято. Ранее администрация США начала срочные переговоры с союзниками о возможном использовании замороженных российских активов в пользу Украины. РФ начала готовить судебный иск с целью предотвратить попытки США конфискацию замороженных активов Банка РФ в пользу Украины.