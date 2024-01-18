В США назвали риски конфискации имущества РФ для стран Запада

Reuters: конфискация российских активов не станет панацеей для Украины
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Пенни Прицкер сообщила, что необходимо привлечь множество юристов Фото:

Конфискация российского имущества несет финансовые риски для западных стран и не является панацеей для Украины. Об этом заявила специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Пенни Прицкер.

«Если и принимать какое-то решение, то оно должно быть общим. Ошибочно думать, что это будет эффект панацеи», — сообщила Прицкер, передает Reuters. По ее словам, необходимо привлечь множество юристов, никакого решения еще не принято.

Ранее администрация США начала срочные переговоры с союзниками о возможном использовании замороженных российских активов в пользу Украины. РФ начала готовить судебный иск с целью предотвратить попытки США конфискацию замороженных активов Банка РФ в пользу Украины.

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Конфискация российского имущества несет финансовые риски для западных стран и не является панацеей для Украины. Об этом заявила специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Пенни Прицкер. «Если и принимать какое-то решение, то оно должно быть общим. Ошибочно думать, что это будет эффект панацеи», — сообщила Прицкер, передает Reuters. По ее словам, необходимо привлечь множество юристов, никакого решения еще не принято. Ранее администрация США начала срочные переговоры с союзниками о возможном использовании замороженных российских активов в пользу Украины. РФ начала готовить судебный иск с целью предотвратить попытки США конфискацию замороженных активов Банка РФ в пользу Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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