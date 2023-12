NYT: США начали переговоры о передаче Киеву замороженных российских активов

Переговоры начались на фоне отсутствия одобрения нового пакета помощи Киеву Конгрессом США Фото: Владимир Андреев © URA.RU На фоне отсутствия от Конгресса США одобрения нового пакета помощи Киеву, администрация американского президента Джо Байдена начала с союзниками срочные переговоры по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Информацию опубликовало издание The New York Times, ссылаясь на европейских и американских чиновников. «Администрация Байдена незаметно сигнализирует о поддержке конфискации активов российского центрального банка на сумму более 300 миллиардов долларов и начала срочные переговоры с союзниками об использовании этих средств для военной помощи Украине. Обсуждения стали еще более актуальны, поскольку Конгрессу не удалось достичь соглашения о предоставлении военной помощи до конца года», — передает издание информацию из источников. По словам чиновников, переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами в последние недели активизировались. Вашингтон оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, требуя предоставить стратегию к годовщине начала спецоперации (24 февраля). Страны Запада могут легализовать конфискацию замороженных суверенных активов РФ. Но только в том случае, если признают себя пострадавшими от СВО. Как итог, страны смогут законно передать финансы Киеву траншами через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и через Всемирный банк, сообщает Financial Times.

