21 декабря 2023

NYT: США начали переговоры о передаче Киеву замороженных российских активов

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Переговоры начались на фоне отсутствия одобрения нового пакета помощи Киеву Конгрессом США Фото:

На фоне отсутствия от Конгресса США одобрения нового пакета помощи Киеву, администрация американского президента Джо Байдена начала с союзниками срочные переговоры по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Информацию опубликовало издание The New York Times, ссылаясь на европейских и американских чиновников.

«Администрация Байдена незаметно сигнализирует о поддержке конфискации активов российского центрального банка на сумму более 300 миллиардов долларов и начала срочные переговоры с союзниками об использовании этих средств для военной помощи Украине. Обсуждения стали еще более актуальны, поскольку Конгрессу не удалось достичь соглашения о предоставлении военной помощи до конца года», — передает издание информацию из источников.

По словам чиновников, переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами в последние недели активизировались. Вашингтон оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, требуя предоставить стратегию к годовщине начала спецоперации (24 февраля).

Страны Запада могут легализовать конфискацию замороженных суверенных активов РФ. Но только в том случае, если признают себя пострадавшими от СВО. Как итог, страны смогут законно передать финансы Киеву траншами через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и через Всемирный банк, сообщает Financial Times.

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На фоне отсутствия от Конгресса США одобрения нового пакета помощи Киеву, администрация американского президента Джо Байдена начала с союзниками срочные переговоры по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Информацию опубликовало издание The New York Times, ссылаясь на европейских и американских чиновников. «Администрация Байдена незаметно сигнализирует о поддержке конфискации активов российского центрального банка на сумму более 300 миллиардов долларов и начала срочные переговоры с союзниками об использовании этих средств для военной помощи Украине. Обсуждения стали еще более актуальны, поскольку Конгрессу не удалось достичь соглашения о предоставлении военной помощи до конца года», — передает издание информацию из источников. По словам чиновников, переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами в последние недели активизировались. Вашингтон оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, требуя предоставить стратегию к годовщине начала спецоперации (24 февраля). Страны Запада могут легализовать конфискацию замороженных суверенных активов РФ. Но только в том случае, если признают себя пострадавшими от СВО. Как итог, страны смогут законно передать финансы Киеву траншами через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и через Всемирный банк, сообщает Financial Times.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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