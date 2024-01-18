Челябинцев предупредили о НМУ

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Село Париж Нагайбакского района. Челябинская область, дым, трубы дымят, магнитогорск, доломитовый завод, экология
Смог с 18 до 19 января накроет Челябинск, Златоуст, Сатку, Карабаш и Коркино Фото:

В Челябинске с 18 по 19 января объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Об этом сообщили в пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

«По данным челябинского ЦГМС, в Челябинске с 19:00 18 января до 19:00 19 января ожидаются НМУ. Это связанно со слабым ветром неблагоприятного направления и инверсией ночью», — уточнили в ЕДДС.

Синоптики предупредили также об ухудшении качества воздуха в Златоусте, Сатке, Карабаше и Коркино. Режим обвялен отдельным предприятиям региона, которые должны снижать негативное воздействие на атмосферный воздух.

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В Челябинске с 18 по 19 января объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Об этом сообщили в пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). «По данным челябинского ЦГМС, в Челябинске с 19:00 18 января до 19:00 19 января ожидаются НМУ. Это связанно со слабым ветром неблагоприятного направления и инверсией ночью», — уточнили в ЕДДС. Синоптики предупредили также об ухудшении качества воздуха в Златоусте, Сатке, Карабаше и Коркино. Режим обвялен отдельным предприятиям региона, которые должны снижать негативное воздействие на атмосферный воздух.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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