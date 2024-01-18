Челябинцев предупредили о НМУ

Смог с 18 до 19 января накроет Челябинск, Златоуст, Сатку, Карабаш и Коркино
В Челябинске с 18 по 19 января объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Об этом сообщили в пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).
«По данным челябинского ЦГМС, в Челябинске с 19:00 18 января до 19:00 19 января ожидаются НМУ. Это связанно со слабым ветром неблагоприятного направления и инверсией ночью», — уточнили в ЕДДС.
Синоптики предупредили также об ухудшении качества воздуха в Златоусте, Сатке, Карабаше и Коркино. Режим обвялен отдельным предприятиям региона, которые должны снижать негативное воздействие на атмосферный воздух.
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