Курганский замгубернатора Носков будет курировать новое управление

Заместитель губернатора Курганской области Станислав Носков возглавит Управление охотничьего хозяйства по региону, которое с 18 января стало самостоятельным органом власти в целях повышения эффективности надзора в данной сфере. Об этом сообщается в telegram-канале областного правительства.
«Управление охотничьего хозяйства Курганской области, которое ранее входило в состав департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, с 18 января стало самостоятельным органом власти. <…> Такое решение принято в целях повышения эффективности надзора в области животного мира, а также усиления контроля за использованием особо охраняемых природных территорий. <…> Курировать деятельность управления будет Станислав Носков», — указано в канале «Курганская область официально»
Также, по информации с канала, будет ликвидировано ГКУ «Экофонд», откуда в управление переведут охотничьих инспекторов, а сотрудникам предложат новую работу в профильных ведомствах. При этом отмечается, что департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области продолжит отвечать за ЧС, охрану окружающей среды и воздуха, гражданскую оборону и пожарную безопасность.
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