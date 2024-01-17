17 января 2024

Курганский замгубернатора Носков будет курировать новое управление

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , носков станислав
Станислав Носков будет курировать управление охотничьего хозяйства Курганской области Фото:

Заместитель губернатора Курганской области Станислав Носков возглавит Управление охотничьего хозяйства по региону, которое с 18 января стало самостоятельным органом власти в целях повышения эффективности надзора в данной сфере. Об этом сообщается в telegram-канале областного правительства.

«Управление охотничьего хозяйства Курганской области, которое ранее входило в состав департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, с 18 января стало самостоятельным органом власти. <…> Такое решение принято в целях повышения эффективности надзора в области животного мира, а также усиления контроля за использованием особо охраняемых природных территорий. <…> Курировать деятельность управления будет Станислав Носков», — указано в канале «Курганская область официально»

Также, по информации с канала, будет ликвидировано ГКУ «Экофонд», откуда в управление переведут охотничьих инспекторов, а сотрудникам предложат новую работу в профильных ведомствах. При этом отмечается, что департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области продолжит отвечать за ЧС, охрану окружающей среды и воздуха, гражданскую оборону и пожарную безопасность.

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Заместитель губернатора Курганской области Станислав Носков возглавит Управление охотничьего хозяйства по региону, которое с 18 января стало самостоятельным органом власти в целях повышения эффективности надзора в данной сфере. Об этом сообщается в telegram-канале областного правительства. «Управление охотничьего хозяйства Курганской области, которое ранее входило в состав департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, с 18 января стало самостоятельным органом власти. <…> Такое решение принято в целях повышения эффективности надзора в области животного мира, а также усиления контроля за использованием особо охраняемых природных территорий. <…> Курировать деятельность управления будет Станислав Носков», — указано в канале «Курганская область официально» Также, по информации с канала, будет ликвидировано ГКУ «Экофонд», откуда в управление переведут охотничьих инспекторов, а сотрудникам предложат новую работу в профильных ведомствах. При этом отмечается, что департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области продолжит отвечать за ЧС, охрану окружающей среды и воздуха, гражданскую оборону и пожарную безопасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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