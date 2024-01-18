В центре Челябинска закрылся супермаркет

18 января 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Из ТЦ «Алое Поле» выехал сетевой супермаркет Фото: Сергей Леонов © URA.RU В центре Челябинска из торгового центра «Алое Поле» выехал сетевой магазин «Перекресток». Об этом URA.RU сообщили 18 января в пресс-службе компании X5 Group. «Данный „Перекресток“ переезжает из торгового комплекса „Алое Поле“ в жилой комплекс „Алое Поле“. Ориентировочная дата открытия магазина — апрель 2024 года», — уточнили в пресс-службе. Как пояснили в компании, сокращение числа торговых точек не планируется. По информации редакции «74.ру», вход в зал магазина перекрыт. «Сейчас покупателей встречают опущенные рольставни. С фасада здания убрали огромную вывеску. Никаких объявлений по поводу „Перекрестка“ на стенах и дверях торгового комплекса нет», — сообщило издание.

В центре Челябинска из торгового центра «Алое Поле» выехал сетевой магазин «Перекресток». Об этом URA.RU сообщили 18 января в пресс-службе компании X5 Group. «Данный „Перекресток“ переезжает из торгового комплекса „Алое Поле“ в жилой комплекс „Алое Поле“. Ориентировочная дата открытия магазина — апрель 2024 года», — уточнили в пресс-службе. Как пояснили в компании, сокращение числа торговых точек не планируется. По информации редакции «74.ру», вход в зал магазина перекрыт. «Сейчас покупателей встречают опущенные рольставни. С фасада здания убрали огромную вывеску. Никаких объявлений по поводу „Перекрестка“ на стенах и дверях торгового комплекса нет», — сообщило издание.