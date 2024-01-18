В центре Челябинска закрылся супермаркет

© Служба новостей «URA.RU»
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Из ТЦ «Алое Поле» выехал сетевой супермаркет Фото:

В центре Челябинска из торгового центра «Алое Поле» выехал сетевой магазин «Перекресток». Об этом URA.RU сообщили 18 января в пресс-службе компании X5 Group.

«Данный „Перекресток“ переезжает из торгового комплекса „Алое Поле“ в жилой комплекс „Алое Поле“. Ориентировочная дата открытия магазина — апрель 2024 года», — уточнили в пресс-службе.

Как пояснили в компании, сокращение числа торговых точек не планируется. По информации редакции «74.ру», вход в зал магазина перекрыт.

«Сейчас покупателей встречают опущенные рольставни. С фасада здания убрали огромную вывеску. Никаких объявлений по поводу „Перекрестка“ на стенах и дверях торгового комплекса нет», — сообщило издание.

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В центре Челябинска из торгового центра «Алое Поле» выехал сетевой магазин «Перекресток». Об этом URA.RU сообщили 18 января в пресс-службе компании X5 Group. «Данный „Перекресток“ переезжает из торгового комплекса „Алое Поле“ в жилой комплекс „Алое Поле“. Ориентировочная дата открытия магазина — апрель 2024 года», — уточнили в пресс-службе. Как пояснили в компании, сокращение числа торговых точек не планируется. По информации редакции «74.ру», вход в зал магазина перекрыт. «Сейчас покупателей встречают опущенные рольставни. С фасада здания убрали огромную вывеску. Никаких объявлений по поводу „Перекрестка“ на стенах и дверях торгового комплекса нет», — сообщило издание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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