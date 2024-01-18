Тюменские застройщики объединятся в погоне за новыми проектами

В Тюмени создадут второй в России строительный кластер

18 января 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Новый кластер поможет строителям получать новые проекты, а производителям — меры господдержки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Застройщики и производители строительных материалов объединятся во второй в России строительный кластер. Об этом со ссылкой на слова президента торгово-промышленной палаты региона Ольги Езикеевой сообщает «РБК Тюмень» «В Тюменской области будет создан второй в России строительный кластер. Сейчас проходит процесс регистрации юридического лица ассоциации управляющей компании кластера, в которую войдут Торгово-промышленная палата и Агентство инфраструктурного развития», — приводит «РБК Тюмень» слова Езикеевой Предполагается, что строительный кластер будет работать по аналогии с нефтегазовым. Застройщики смогут получать новые проекты и находить новых поставщиков необходимых материалов и технологий. А производителям станет проще продвигать свои концепции и получать меры государственной поддержки.

Застройщики и производители строительных материалов объединятся во второй в России строительный кластер. Об этом со ссылкой на слова президента торгово-промышленной палаты региона Ольги Езикеевой сообщает «РБК Тюмень» «В Тюменской области будет создан второй в России строительный кластер. Сейчас проходит процесс регистрации юридического лица ассоциации управляющей компании кластера, в которую войдут Торгово-промышленная палата и Агентство инфраструктурного развития», — приводит «РБК Тюмень» слова Езикеевой Предполагается, что строительный кластер будет работать по аналогии с нефтегазовым. Застройщики смогут получать новые проекты и находить новых поставщиков необходимых материалов и технологий. А производителям станет проще продвигать свои концепции и получать меры государственной поддержки.