Тюменские застройщики объединятся в погоне за новыми проектами

В Тюмени создадут второй в России строительный кластер
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Клипарт Строительство. Тюмень, строители, ипотека, строительство дома, строительство, стройка, многоэтажное строительство
Новый кластер поможет строителям получать новые проекты, а производителям — меры господдержки Фото:

Застройщики и производители строительных материалов объединятся во второй в России строительный кластер. Об этом со ссылкой на слова президента торгово-промышленной палаты региона Ольги Езикеевой сообщает «РБК Тюмень»

«В Тюменской области будет создан второй в России строительный кластер. Сейчас проходит процесс регистрации юридического лица ассоциации управляющей компании кластера, в которую войдут Торгово-промышленная палата и Агентство инфраструктурного развития», — приводит «РБК Тюмень» слова Езикеевой

Предполагается, что строительный кластер будет работать по аналогии с нефтегазовым. Застройщики смогут получать новые проекты и находить новых поставщиков необходимых материалов и технологий. А производителям станет проще продвигать свои концепции и получать меры государственной поддержки.

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Застройщики и производители строительных материалов объединятся во второй в России строительный кластер. Об этом со ссылкой на слова президента торгово-промышленной палаты региона Ольги Езикеевой сообщает «РБК Тюмень» «В Тюменской области будет создан второй в России строительный кластер. Сейчас проходит процесс регистрации юридического лица ассоциации управляющей компании кластера, в которую войдут Торгово-промышленная палата и Агентство инфраструктурного развития», — приводит «РБК Тюмень» слова Езикеевой Предполагается, что строительный кластер будет работать по аналогии с нефтегазовым. Застройщики смогут получать новые проекты и находить новых поставщиков необходимых материалов и технологий. А производителям станет проще продвигать свои концепции и получать меры государственной поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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