В Пермь вернулась «ЧВК Редан». Фото

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Город. Курган, подростки, маски, пацаны, парни
Подростки из этого движения скрывают свои лица Фото:
новость из сюжета
Новая субкультура «ЧВК Редан»

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» замечены подростки из молодежного течения ЧВК «Редан». Фотографии подростков в привычной для субкультуры одежде с пауками опубликованы в telegram-канале «Пермское Чтиво».

«В ТРЦ „iMall Эспланада“ заметили ЧВК „Редан“. Что думаете по этому поводу?» — написал автор поста.

Движение ЧВК «Редан» появилась в 2023 году. Тогда полицейские предупреждали о том, что подростки могут устраивать массовые драки в торговых центрах.

Пермяк сфотографировался с участниками движения ЧВК «Редан»
Пермяк сфотографировался с участниками движения ЧВК «Редан»
Молодой человек на фоне сторонников ЧВК «Редан»
Молодой человек на фоне сторонников ЧВК «Редан»

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В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» замечены подростки из молодежного течения ЧВК «Редан». Фотографии подростков в привычной для субкультуры одежде с пауками опубликованы в telegram-канале «Пермское Чтиво». «В ТРЦ „iMall Эспланада“ заметили ЧВК „Редан“. Что думаете по этому поводу?» — написал автор поста. Движение ЧВК «Редан» появилась в 2023 году. Тогда полицейские предупреждали о том, что подростки могут устраивать массовые драки в торговых центрах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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