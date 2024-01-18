Подростки из этого движения скрывают свои лица
новость из сюжетаНовая субкультура «ЧВК Редан»
В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» замечены подростки из молодежного течения ЧВК «Редан». Фотографии подростков в привычной для субкультуры одежде с пауками опубликованы в telegram-канале «Пермское Чтиво».
«В ТРЦ „iMall Эспланада“ заметили ЧВК „Редан“. Что думаете по этому поводу?» — написал автор поста.
Движение ЧВК «Редан» появилась в 2023 году. Тогда полицейские предупреждали о том, что подростки могут устраивать массовые драки в торговых центрах.
Пермяк сфотографировался с участниками движения ЧВК «Редан»
Молодой человек на фоне сторонников ЧВК «Редан»
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