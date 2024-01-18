В Кургане допросят чиновников правительства по делу о строительстве школы

Следователи допросят курганских чиновников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело по строительству самой большой школы в Кургане

Курганские следователи намереваются допросить свидетелей из числа сотрудников администрации города и правительства области. Их допросят по делу экс-главы УКС Кургана Игоря Минина, которого обвиняют в превышении полномочий при строительстве самой большой в регионе школы. Об этом было сказано на суде, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Следственные действия направлены на установление иных фигурантов по настоящему уголовному делу, в том числе из числа лиц из правительства Курганской области и города Кургана», — сообщила следователь курганского СУ СК на суде. Конкретные имена не назывались.

Следователи считают, что экс-руководитель управления капстроительства при нахождении на свободе сможет воспрепятствовать производству следствия. В связи с этим следствие попросило продлить меру пресечения обвиняемому Минину до трех месяцев и десяти дней. Также следователь утверждала, что Минин не сообщил во время предварительного следствия о проживании вне места регистрации. Это послужило дополнительным фактором для просьбы о продлении. Суд удовлетворил ходатайство и оставил Минина в СИЗО до начала марта.

Ранее URA.RU сообщало, что арестованный экс-руководитель УКС заявил о давлении следователей. Минин утверждал, что от него требовали дать показания на трех человек из вышестоящего руководства.