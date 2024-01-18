18 января 2024

В Кургане допросят чиновников правительства по делу о строительстве школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи допросят курганских чиновников Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело по строительству самой большой школы в Кургане

Курганские следователи намереваются допросить свидетелей из числа сотрудников администрации города и правительства области. Их допросят по делу экс-главы УКС Кургана Игоря Минина, которого обвиняют в превышении полномочий при строительстве самой большой в регионе школы. Об этом было сказано на суде, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Следственные действия направлены на установление иных фигурантов по настоящему уголовному делу, в том числе из числа лиц из правительства Курганской области и города Кургана», — сообщила следователь курганского СУ СК на суде. Конкретные имена не назывались.

Следователи считают, что экс-руководитель управления капстроительства при нахождении на свободе сможет воспрепятствовать производству следствия. В связи с этим следствие попросило продлить меру пресечения обвиняемому Минину до трех месяцев и десяти дней. Также следователь утверждала, что Минин не сообщил во время предварительного следствия о проживании вне места регистрации. Это послужило дополнительным фактором для просьбы о продлении. Суд удовлетворил ходатайство и оставил Минина в СИЗО до начала марта.

Ранее URA.RU сообщало, что арестованный экс-руководитель УКС заявил о давлении следователей. Минин утверждал, что от него требовали дать показания на трех человек из вышестоящего руководства.

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Курганские следователи намереваются допросить свидетелей из числа сотрудников администрации города и правительства области. Их допросят по делу экс-главы УКС Кургана Игоря Минина, которого обвиняют в превышении полномочий при строительстве самой большой в регионе школы. Об этом было сказано на суде, где присутствовал корреспондент URA.RU. «В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Следственные действия направлены на установление иных фигурантов по настоящему уголовному делу, в том числе из числа лиц из правительства Курганской области и города Кургана», — сообщила следователь курганского СУ СК на суде. Конкретные имена не назывались. Следователи считают, что экс-руководитель управления капстроительства при нахождении на свободе сможет воспрепятствовать производству следствия. В связи с этим следствие попросило продлить меру пресечения обвиняемому Минину до трех месяцев и десяти дней. Также следователь утверждала, что Минин не сообщил во время предварительного следствия о проживании вне места регистрации. Это послужило дополнительным фактором для просьбы о продлении. Суд удовлетворил ходатайство и оставил Минина в СИЗО до начала марта. Ранее URA.RU сообщало, что арестованный экс-руководитель УКС заявил о давлении следователей. Минин утверждал, что от него требовали дать показания на трех человек из вышестоящего руководства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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