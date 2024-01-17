От арестованного экс-главы УКС Кургана Минина требуют показания на чиновников. Фото, видео

18 января 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

В Кургане продлили меру пресечения экс-главе УКС Минину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские следователи требуют от арестованного экс-директора управления капитального строительства города Игоря Минина дать показания в отношении трех вышестоящих руководителей. Также следствие якобы намеренно скрыло от суда акты передачи материалов для строящейся школы, которые вменяют в вину Минину. Об этом URA.RU заявил сам экс-руководитель городского управления после суда о мере пресечения. «На меня в течение двух месяцев оказывалось давление, чтобы признал свою вину и дал показания против трех лиц, в которых они заинтересованы», — заявил Минин. Конкретных имен он не назвал, лишь назвал их вышестоящими руководителями. По его версии, следователь также скрыла от судебного следствия акты передачи материалов. Заявление прозвучало после суда о продлении меры пресечения. Следователи во время заседания утверждали, что им необходимо провести дополнительные опросы. По версии следствия, Минин может оказать давление на свидетелей. Защита настаивала на ненужности содержания под стражей. Минин и его адвокат заявляли о готовности помогать следствию, настаивая на своей невиновности. В качестве доказательств они предъявили копии актов приема-передачи материалов для школы, которые вменяют Минину в ущерб. Также арестованный заявил об ухудшении здоровья. Прокурор поддержал ходатайство следователей и отметил, что спорные акты не имеют отношения к Минину, поскольку датированы 2023 годом, а преступление совершено двумя годами ранее. Суд постановил оставить Минина под стражей еще на месяц и 10 дней, до начала марта 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд отклонил апелляцию директора УКС Кургана и оставил его в СИЗО. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий при поставке и оплате материалов для строительства школы на 1500 мест в Заозерном микрорайоне. Ущерб, по версии следствия, якобы составил более 4,4 млн рублей. Сам Минин вину не признал и уверяет, что все материалы переданы застройщику. Следователь попросила продлить содержание в СИЗО обвиняемого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-глава УКС Игорь Минин заявил о давлении следователей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские следователи требуют от арестованного экс-директора управления капитального строительства города Игоря Минина дать показания в отношении трех вышестоящих руководителей. Также следствие якобы намеренно скрыло от суда акты передачи материалов для строящейся школы, которые вменяют в вину Минину. Об этом URA.RU заявил сам экс-руководитель городского управления после суда о мере пресечения. «На меня в течение двух месяцев оказывалось давление, чтобы признал свою вину и дал показания против трех лиц, в которых они заинтересованы», — заявил Минин. Конкретных имен он не назвал, лишь назвал их вышестоящими руководителями. По его версии, следователь также скрыла от судебного следствия акты передачи материалов. Заявление прозвучало после суда о продлении меры пресечения. Следователи во время заседания утверждали, что им необходимо провести дополнительные опросы. По версии следствия, Минин может оказать давление на свидетелей. Защита настаивала на ненужности содержания под стражей. Минин и его адвокат заявляли о готовности помогать следствию, настаивая на своей невиновности. В качестве доказательств они предъявили копии актов приема-передачи материалов для школы, которые вменяют Минину в ущерб. Также арестованный заявил об ухудшении здоровья. Прокурор поддержал ходатайство следователей и отметил, что спорные акты не имеют отношения к Минину, поскольку датированы 2023 годом, а преступление совершено двумя годами ранее. Суд постановил оставить Минина под стражей еще на месяц и 10 дней, до начала марта 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд отклонил апелляцию директора УКС Кургана и оставил его в СИЗО. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий при поставке и оплате материалов для строительства школы на 1500 мест в Заозерном микрорайоне. Ущерб, по версии следствия, якобы составил более 4,4 млн рублей. Сам Минин вину не признал и уверяет, что все материалы переданы застройщику.