Челябинка спасла ребенка из-под колес поезда. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД». Магнитогорск, поезд-музей ржд, колеса вагона
Девочка проползала на другую сторону под поездом, когда он начал движение Фото:

Жительница Аргаяша Челябинской области в последний момент успела вытащить девочку из-под колес поезда. Об этом глава Аргаяшского района Игорь Ишимов сообщили 18 января в своих социальных сетях.

«17 января на железнодорожном переходе села Аргаяш ребенок пытался проползти под составом и едва не угодил под начавший движение поезд. Девочку успела спасти местная жительница», — написал Ишимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснил глава района, на рельсах работала снегоочистительная машина, поэтому на путях стоял маневровый состав. Машинист поезда издал несколько гудков, прежде чем начать движение. В этот момент под составом находился ребенок. По факту проводится проверка.

Ишимов поручил управлению образования провести разъяснительные беседы со школьниками. Местные жители считают, что необходимо решать проблему с данным необорудованным железнодорожным переходом, чтобы не допускать опасных ситуаций.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Аргаяша Челябинской области в последний момент успела вытащить девочку из-под колес поезда. Об этом глава Аргаяшского района Игорь Ишимов сообщили 18 января в своих социальных сетях. «17 января на железнодорожном переходе села Аргаяш ребенок пытался проползти под составом и едва не угодил под начавший движение поезд. Девочку успела спасти местная жительница», — написал Ишимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Как пояснил глава района, на рельсах работала снегоочистительная машина, поэтому на путях стоял маневровый состав. Машинист поезда издал несколько гудков, прежде чем начать движение. В этот момент под составом находился ребенок. По факту проводится проверка. Ишимов поручил управлению образования провести разъяснительные беседы со школьниками. Местные жители считают, что необходимо решать проблему с данным необорудованным железнодорожным переходом, чтобы не допускать опасных ситуаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...