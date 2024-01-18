Челябинка спасла ребенка из-под колес поезда. Видео

18 января 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Девочка проползала на другую сторону под поездом, когда он начал движение Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Аргаяша Челябинской области в последний момент успела вытащить девочку из-под колес поезда. Об этом глава Аргаяшского района Игорь Ишимов сообщили 18 января в своих социальных сетях. «17 января на железнодорожном переходе села Аргаяш ребенок пытался проползти под составом и едва не угодил под начавший движение поезд. Девочку успела спасти местная жительница», — написал Ишимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Как пояснил глава района, на рельсах работала снегоочистительная машина, поэтому на путях стоял маневровый состав. Машинист поезда издал несколько гудков, прежде чем начать движение. В этот момент под составом находился ребенок. По факту проводится проверка. Ишимов поручил управлению образования провести разъяснительные беседы со школьниками. Местные жители считают, что необходимо решать проблему с данным необорудованным железнодорожным переходом, чтобы не допускать опасных ситуаций.

Жительница Аргаяша Челябинской области в последний момент успела вытащить девочку из-под колес поезда. Об этом глава Аргаяшского района Игорь Ишимов сообщили 18 января в своих социальных сетях. «17 января на железнодорожном переходе села Аргаяш ребенок пытался проползти под составом и едва не угодил под начавший движение поезд. Девочку успела спасти местная жительница», — написал Ишимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Как пояснил глава района, на рельсах работала снегоочистительная машина, поэтому на путях стоял маневровый состав. Машинист поезда издал несколько гудков, прежде чем начать движение. В этот момент под составом находился ребенок. По факту проводится проверка. Ишимов поручил управлению образования провести разъяснительные беседы со школьниками. Местные жители считают, что необходимо решать проблему с данным необорудованным железнодорожным переходом, чтобы не допускать опасных ситуаций.