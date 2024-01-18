У дилеров «АвтоВАЗа» скопились ненужные Lada

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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, веста, лада, автоваз
Низкий спрос на Автомобили Lada связан с увеличением цены, заявил Алексей Подщеколдин Фото:

В России у дилеров концерна «АвтоВАЗ» образовались двухмесячные запасы автомобилей Lada. Это связано с повышением стоимости отечественного автомобиля и небольшой разнице в цене с китайскими машинами более высокого класса. Об этом заявил глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«На складах дилеров находится запас автомобилей Lada на два месяца вперед. Это связано с тем, что стоимость моделей Lada достигла двух миллионов рублей и многим покупателям достаточно доплатить 200-300 тысячи рублей для того, чтобы купить китайскую машину выше классом», — рассказал Алексей Подщеколдин «Газете.Ru».

Эксперт уточнил, что клиенты также ориентируются на характеристики автомобиля. Так, многие хотят машину с автоматической коробкой передач, в то время, как флагманская модель «АвтоВАЗа» Lada Vesta имеет только механическую трансмиссию.

Ранее сообщалось, что в РФ начал расти спрос на китайские автомобили. По словам президента РФ Владимира Путина, это связано с тем, что качество машин из КНР заметно улучшается.

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В России у дилеров концерна «АвтоВАЗ» образовались двухмесячные запасы автомобилей Lada. Это связано с повышением стоимости отечественного автомобиля и небольшой разнице в цене с китайскими машинами более высокого класса. Об этом заявил глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин. «На складах дилеров находится запас автомобилей Lada на два месяца вперед. Это связано с тем, что стоимость моделей Lada достигла двух миллионов рублей и многим покупателям достаточно доплатить 200-300 тысячи рублей для того, чтобы купить китайскую машину выше классом», — рассказал Алексей Подщеколдин «Газете.Ru». Эксперт уточнил, что клиенты также ориентируются на характеристики автомобиля. Так, многие хотят машину с автоматической коробкой передач, в то время, как флагманская модель «АвтоВАЗа» Lada Vesta имеет только механическую трансмиссию. Ранее сообщалось, что в РФ начал расти спрос на китайские автомобили. По словам президента РФ Владимира Путина, это связано с тем, что качество машин из КНР заметно улучшается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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