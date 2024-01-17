Хуснуллин отметил успехи Курганской области в реализации национальных проектов

18 января 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Марат Хуснуллин заявил, что Курганская область вошла в список лидеров по работе с нацпроектами и федеральными программами Фото: Георгий Бергал © URA.RU Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию отметил Курганскую область, как регион, преуспевающий в реализации нацпроектов и федеральных программ. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России. «Зампред Правительства подвел итоги реализации нацпроектов и федеральных программ в 2023 году. В частности, отметил высокие темпы работы по инфраструктурным бюджетным кредитам и специальным казначейским кредитам. Все регионы участвуют в работе по нацпроектам, но есть и те, которые стабильно держатся в лидерах и подтянули качество работы. В список попал 31 регион РФ, в их числе Курганская область», — цитирует сайт слова Хуснуллина. Кроме этого, он также подчеркнул, что сейчас в стране продолжается разработка комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года, и отметил необходимость выстраивания системы реформирования и улучшения модернизации ЖКХ. Также Хуснуллин поручил главам регионов усилить контроль за прохождением отопительного периода. Ранее URA.RU писало, что Курганскую область наградили в рамках «Транспортной недели — 2023». Сообщалось, что регион был отмечен вице-премьером РФ Хуснуллиным за высокие показатели в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию отметил Курганскую область, как регион, преуспевающий в реализации нацпроектов и федеральных программ. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России. «Зампред Правительства подвел итоги реализации нацпроектов и федеральных программ в 2023 году. В частности, отметил высокие темпы работы по инфраструктурным бюджетным кредитам и специальным казначейским кредитам. Все регионы участвуют в работе по нацпроектам, но есть и те, которые стабильно держатся в лидерах и подтянули качество работы. В список попал 31 регион РФ, в их числе Курганская область», — цитирует сайт слова Хуснуллина. Кроме этого, он также подчеркнул, что сейчас в стране продолжается разработка комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года, и отметил необходимость выстраивания системы реформирования и улучшения модернизации ЖКХ. Также Хуснуллин поручил главам регионов усилить контроль за прохождением отопительного периода. Ранее URA.RU писало, что Курганскую область наградили в рамках «Транспортной недели — 2023». Сообщалось, что регион был отмечен вице-премьером РФ Хуснуллиным за высокие показатели в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».