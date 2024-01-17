17 января 2024

Хуснуллин отметил успехи Курганской области в реализации национальных проектов

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин заявил, что Курганская область вошла в список лидеров по работе с нацпроектами и федеральными программами Фото:

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию отметил Курганскую область, как регион, преуспевающий в реализации нацпроектов и федеральных программ. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

«Зампред Правительства подвел итоги реализации нацпроектов и федеральных программ в 2023 году. В частности, отметил высокие темпы работы по инфраструктурным бюджетным кредитам и специальным казначейским кредитам. Все регионы участвуют в работе по нацпроектам, но есть и те, которые стабильно держатся в лидерах и подтянули качество работы. В список попал 31 регион РФ, в их числе Курганская область», — цитирует сайт слова Хуснуллина.

Кроме этого, он также подчеркнул, что сейчас в стране продолжается разработка комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года, и отметил необходимость выстраивания системы реформирования и улучшения модернизации ЖКХ. Также Хуснуллин поручил главам регионов усилить контроль за прохождением отопительного периода.

Ранее URA.RU писало, что Курганскую область наградили в рамках «Транспортной недели — 2023». Сообщалось, что регион был отмечен вице-премьером РФ Хуснуллиным за высокие показатели в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию отметил Курганскую область, как регион, преуспевающий в реализации нацпроектов и федеральных программ. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России. «Зампред Правительства подвел итоги реализации нацпроектов и федеральных программ в 2023 году. В частности, отметил высокие темпы работы по инфраструктурным бюджетным кредитам и специальным казначейским кредитам. Все регионы участвуют в работе по нацпроектам, но есть и те, которые стабильно держатся в лидерах и подтянули качество работы. В список попал 31 регион РФ, в их числе Курганская область», — цитирует сайт слова Хуснуллина. Кроме этого, он также подчеркнул, что сейчас в стране продолжается разработка комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года, и отметил необходимость выстраивания системы реформирования и улучшения модернизации ЖКХ. Также Хуснуллин поручил главам регионов усилить контроль за прохождением отопительного периода. Ранее URA.RU писало, что Курганскую область наградили в рамках «Транспортной недели — 2023». Сообщалось, что регион был отмечен вице-премьером РФ Хуснуллиным за высокие показатели в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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