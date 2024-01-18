В ЯНАО построят современный жилой комплекс на берегу реки

В Салехарде в микрорайоне «Удача» построят жилищный комплекс «Береговой»
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Алексей Текслер в Красноармейском муниципальном районе ознакомился с ходом уборочных работ, посетил объекты благоустройства, социальные, спортивные и образовательные учреждения. Челябинск, комната, недвижимость, жилье, новое жилье, стройка, новостройка
Цена квартиры в новом ЖК начинается с 5,3 миллионов рублей Фото:

В микрорайоне «Удача» в Салехарде начали возведение жилого комплекса «Береговой», который расположится на берегу реки Полуй. Об этом рассказали в агентстве недвижимости «Этажи».

«Комплекс на берегу Полуя, расположен в восточном районе города Салехарда с видом на реку. Для комфорта жильцов — площадки для игр, спорта и отдыха, интересная квартирография, индивидуальное отопление в каждой квартире. Удобную транспортную доступность жилья обеспечат новые дороги», — сообщается в релизе объекта на сайте «Этажей».

Комплекс будет состоять из семи четырехэтажных домов, рассчитанных на 517 квартир. Стоимость квартиры с улучшенной черновой отделкой в новостройке, указанная у риэлторов, будет начинаться от 5,3 миллионов рублей. Сдача проекта запланирована на первый квартал 2026 года.

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В микрорайоне «Удача» в Салехарде начали возведение жилого комплекса «Береговой», который расположится на берегу реки Полуй. Об этом рассказали в агентстве недвижимости «Этажи». «Комплекс на берегу Полуя, расположен в восточном районе города Салехарда с видом на реку. Для комфорта жильцов — площадки для игр, спорта и отдыха, интересная квартирография, индивидуальное отопление в каждой квартире. Удобную транспортную доступность жилья обеспечат новые дороги», — сообщается в релизе объекта на сайте «Этажей». Комплекс будет состоять из семи четырехэтажных домов, рассчитанных на 517 квартир. Стоимость квартиры с улучшенной черновой отделкой в новостройке, указанная у риэлторов, будет начинаться от 5,3 миллионов рублей. Сдача проекта запланирована на первый квартал 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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