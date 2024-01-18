В ЯНАО построят современный жилой комплекс на берегу реки

В Салехарде в микрорайоне «Удача» построят жилищный комплекс «Береговой»

18 января 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Цена квартиры в новом ЖК начинается с 5,3 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В микрорайоне «Удача» в Салехарде начали возведение жилого комплекса «Береговой», который расположится на берегу реки Полуй. Об этом рассказали в агентстве недвижимости «Этажи». «Комплекс на берегу Полуя, расположен в восточном районе города Салехарда с видом на реку. Для комфорта жильцов — площадки для игр, спорта и отдыха, интересная квартирография, индивидуальное отопление в каждой квартире. Удобную транспортную доступность жилья обеспечат новые дороги», — сообщается в релизе объекта на сайте «Этажей». Комплекс будет состоять из семи четырехэтажных домов, рассчитанных на 517 квартир. Стоимость квартиры с улучшенной черновой отделкой в новостройке, указанная у риэлторов, будет начинаться от 5,3 миллионов рублей. Сдача проекта запланирована на первый квартал 2026 года.

В микрорайоне «Удача» в Салехарде начали возведение жилого комплекса «Береговой», который расположится на берегу реки Полуй. Об этом рассказали в агентстве недвижимости «Этажи». «Комплекс на берегу Полуя, расположен в восточном районе города Салехарда с видом на реку. Для комфорта жильцов — площадки для игр, спорта и отдыха, интересная квартирография, индивидуальное отопление в каждой квартире. Удобную транспортную доступность жилья обеспечат новые дороги», — сообщается в релизе объекта на сайте «Этажей». Комплекс будет состоять из семи четырехэтажных домов, рассчитанных на 517 квартир. Стоимость квартиры с улучшенной черновой отделкой в новостройке, указанная у риэлторов, будет начинаться от 5,3 миллионов рублей. Сдача проекта запланирована на первый квартал 2026 года.