В ХМАО привезут спектакль про истории с женских онлайн-форумов

В ХМАО покажут спектакль по мотивам историй с женских онлайн-форумов

18 января 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

В ХМАО покажут спектакль «Пила вино и хохотала. Белое», который основан на по историях с женских онлайн-форумов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Актрисы Санкт-Петербургского театра, который известен как самый маленький театр северной столицы, покажут в Сургуте и Ханты-Мансийске спектакль «Пила вино и хохотала. Белое». Постановка основана на реальных историях с женских онлайн-форумов. Информация о гастролях размещена на сайте театра.



«Это спектакль-девичник о том, что ты рассказываешь лучшей подруге, когда вышла замуж. На сцене две закадычные подруги за бутылочкой белого вспоминают и хохочут над тем, как мечтали о принце на белом коне, об идеальной семье, где дети сами делают уроки, а муж обожает гладить одежду и мыть посуду», — говорится в афише. Зрителей также обещают угостить шампанским.



Зимой в других театрах ХМАО также запланирован ряд спектаклей. Среди них, например, комедия «Счастье у каждого свое», которую покажут в Сургуте. А актеры Тюменского театра кукол сыграют в Ханты-Мансийске спектакль «Мастер и Маргарита».



Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне раскупили VIP-билеты на комедийный спектакль звезд «Уральских пельменей». На сцене выступят Роман Постовалов и Олег Акулич.

Актрисы Санкт-Петербургского театра, который известен как самый маленький театр северной столицы, покажут в Сургуте и Ханты-Мансийске спектакль «Пила вино и хохотала. Белое». Постановка основана на реальных историях с женских онлайн-форумов. Информация о гастролях размещена на сайте театра. «Это спектакль-девичник о том, что ты рассказываешь лучшей подруге, когда вышла замуж. На сцене две закадычные подруги за бутылочкой белого вспоминают и хохочут над тем, как мечтали о принце на белом коне, об идеальной семье, где дети сами делают уроки, а муж обожает гладить одежду и мыть посуду», — говорится в афише. Зрителей также обещают угостить шампанским. Зимой в других театрах ХМАО также запланирован ряд спектаклей. Среди них, например, комедия «Счастье у каждого свое», которую покажут в Сургуте. А актеры Тюменского театра кукол сыграют в Ханты-Мансийске спектакль «Мастер и Маргарита». Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне раскупили VIP-билеты на комедийный спектакль звезд «Уральских пельменей». На сцене выступят Роман Постовалов и Олег Акулич.