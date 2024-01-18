В ХМАО привезут спектакль про истории с женских онлайн-форумов

Актрисы Санкт-Петербургского театра, который известен как самый маленький театр северной столицы, покажут в Сургуте и Ханты-Мансийске спектакль «Пила вино и хохотала. Белое». Постановка основана на реальных историях с женских онлайн-форумов. Информация о гастролях размещена на сайте театра.
«Это спектакль-девичник о том, что ты рассказываешь лучшей подруге, когда вышла замуж. На сцене две закадычные подруги за бутылочкой белого вспоминают и хохочут над тем, как мечтали о принце на белом коне, об идеальной семье, где дети сами делают уроки, а муж обожает гладить одежду и мыть посуду», — говорится в афише. Зрителей также обещают угостить шампанским.
Зимой в других театрах ХМАО также запланирован ряд спектаклей. Среди них, например, комедия «Счастье у каждого свое», которую покажут в Сургуте. А актеры Тюменского театра кукол сыграют в Ханты-Мансийске спектакль «Мастер и Маргарита».
Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне раскупили VIP-билеты на комедийный спектакль звезд «Уральских пельменей». На сцене выступят Роман Постовалов и Олег Акулич.
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