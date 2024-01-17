Глава СК поручил наказать главу Узбекского землячества за оскорбление солдат

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело на президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. В своих соцсетях он опубликовал пост, оскорбляющий участников специальной военной операции.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. возбудить по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении Следкома, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что с просьбой к Бастрыкину отреагировать на публикацию Баратова обратились российские военные корреспонденты. О ходе расследования предоставят доклад.
Ранее Баратов в социальной сети «Одноклассники» опубликовал пост, где написал о проблемах с яйцами в стране. К нему он приложил мем, на котором военнослужащие СВО сравниваются с петухами.
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело на президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. В своих соцсетях он опубликовал пост, оскорбляющий участников специальной военной операции. «Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. возбудить по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении Следкома, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что с просьбой к Бастрыкину отреагировать на публикацию Баратова обратились российские военные корреспонденты. О ходе расследования предоставят доклад. Ранее Баратов в социальной сети «Одноклассники» опубликовал пост, где написал о проблемах с яйцами в стране. К нему он приложил мем, на котором военнослужащие СВО сравниваются с петухами.