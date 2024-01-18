Мошенники поставили на прозвон мэра из ХМАО

Главе Советского района ХМАО приходится отбиваться от телефонных мошенников
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, чиновник, обручальное кольцо, телефон в руке
Главе Советского района приходится отбиваться от телефонных спамеров Фото:

Мошенники поставили на прозвон главу Советского района Евгения Буренкова. В беседе с журналистом URA.RU мэр обмолвился, что едва ли не каждое утро ему приходится начинать с переговоров с очередной мнимой «службой безопасности».

«У моих коллег аккаунты просто клонируют. А я с утра вынужден отвечать на звонки неизвестных спамеров, которые звонят из очередной „службы безопасности“. Естественно, сообщил в правоохранительные органы об этом», — поделился глава района.

Сменить номер Буренков не может. Его контакты есть у всех окружных и местных чиновников, общественников, а также у множества жителей. «Поэтому не брать трубку с незнакомых номеров тоже не выход», — добавил мэр.

Ранее URA.RU писало о новой схеме мошенников в ХМАО. Они прикинулись главой Советского района и стали отправлять на почту подведомственных учреждений приказы от его имени

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Мошенники поставили на прозвон главу Советского района Евгения Буренкова. В беседе с журналистом URA.RU мэр обмолвился, что едва ли не каждое утро ему приходится начинать с переговоров с очередной мнимой «службой безопасности». «У моих коллег аккаунты просто клонируют. А я с утра вынужден отвечать на звонки неизвестных спамеров, которые звонят из очередной „службы безопасности“. Естественно, сообщил в правоохранительные органы об этом», — поделился глава района. Сменить номер Буренков не может. Его контакты есть у всех окружных и местных чиновников, общественников, а также у множества жителей. «Поэтому не брать трубку с незнакомых номеров тоже не выход», — добавил мэр. Ранее URA.RU писало о новой схеме мошенников в ХМАО. Они прикинулись главой Советского района и стали отправлять на почту подведомственных учреждений приказы от его имени
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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