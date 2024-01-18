Мошенники поставили на прозвон мэра из ХМАО

Главе Советского района ХМАО приходится отбиваться от телефонных мошенников

18 января 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Главе Советского района приходится отбиваться от телефонных спамеров Фото: Илья Московец © URA.RU Мошенники поставили на прозвон главу Советского района Евгения Буренкова. В беседе с журналистом URA.RU мэр обмолвился, что едва ли не каждое утро ему приходится начинать с переговоров с очередной мнимой «службой безопасности». «У моих коллег аккаунты просто клонируют. А я с утра вынужден отвечать на звонки неизвестных спамеров, которые звонят из очередной „службы безопасности“. Естественно, сообщил в правоохранительные органы об этом», — поделился глава района. Сменить номер Буренков не может. Его контакты есть у всех окружных и местных чиновников, общественников, а также у множества жителей. «Поэтому не брать трубку с незнакомых номеров тоже не выход», — добавил мэр. Ранее URA.RU писало о новой схеме мошенников в ХМАО. Они прикинулись главой Советского района и стали отправлять на почту подведомственных учреждений приказы от его имени

Мошенники поставили на прозвон главу Советского района Евгения Буренкова. В беседе с журналистом URA.RU мэр обмолвился, что едва ли не каждое утро ему приходится начинать с переговоров с очередной мнимой «службой безопасности». «У моих коллег аккаунты просто клонируют. А я с утра вынужден отвечать на звонки неизвестных спамеров, которые звонят из очередной „службы безопасности“. Естественно, сообщил в правоохранительные органы об этом», — поделился глава района. Сменить номер Буренков не может. Его контакты есть у всех окружных и местных чиновников, общественников, а также у множества жителей. «Поэтому не брать трубку с незнакомых номеров тоже не выход», — добавил мэр. Ранее URA.RU писало о новой схеме мошенников в ХМАО. Они прикинулись главой Советского района и стали отправлять на почту подведомственных учреждений приказы от его имени