19 декабря 2023

В ХМАО мошенники вписали мэра в новую схему вымогательства бюджетных средств. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, дума, заседание, руки
Мошенники притворились главой Советского района Фото:

В ХМАО мошенники придумали новую схему. Они прикинулись главой Советского района Евгением Буренковым и стали отправлять на почту подведомственных учреждений приказы от его имени. Как рассказал URA.RU инсайдер в местном политистеблишменте, в документах содержалось указание перевести деньги на неизвестный счет в расчете на то, что им попадется неопытный главный бухгалтер.

«В ХМАО мошенники вписали мэра в новую схему вымогательства бюджетных средств. Они прикинулись главой Советского района Буренковым и стали отправлять на почту подведомственных учреждений приказы от его имени. В документах содержалось указание перевести деньги на неизвестный счет в расчете на то, что им попадется наивный главбух. Руководителям приходится дополнительно перепроверять все входящие сообщения», — сообщил инсайдер.

В беседе с корреспондентом редакции мэр Буренков уточнил, что такое предложение было, но оно поступило не в бухгалтерию подведомственного учреждения. «Им предложили урегулировать вопрос в личном порядке. Естественно, никто никаких денег никуда не переводил, и все наши сотрудники предупреждены», — прокомментировал глава района.

По его словам, задействована и старая схема — коллеги столкнулись с фейковым аккаунтом Буренкова в telegram. Псевдомэр предупреждает коллег о звонках силовиков, а потом их по телефону пытаются развести на дополнительные кредиты. «Мошенники просто ставят мое фото, меняют адрес, делают подменный аккаунт, и так вот обращаются», — уточнил мэр, добавив, что пока от действий преступников никто не пострадал.

Ранее URA.RU писало о попытках мошенников прикинуться другим югорским мэром — главой Октябрьского района Алексеем Харловым. Также сообщалось о подменных аккаунтах других политиков, в том числе губернатора Натальи Комаровой.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО мошенники придумали новую схему. Они прикинулись главой Советского района Евгением Буренковым и стали отправлять на почту подведомственных учреждений приказы от его имени. Как рассказал URA.RU инсайдер в местном политистеблишменте, в документах содержалось указание перевести деньги на неизвестный счет в расчете на то, что им попадется неопытный главный бухгалтер. «В ХМАО мошенники вписали мэра в новую схему вымогательства бюджетных средств. Они прикинулись главой Советского района Буренковым и стали отправлять на почту подведомственных учреждений приказы от его имени. В документах содержалось указание перевести деньги на неизвестный счет в расчете на то, что им попадется наивный главбух. Руководителям приходится дополнительно перепроверять все входящие сообщения», — сообщил инсайдер. В беседе с корреспондентом редакции мэр Буренков уточнил, что такое предложение было, но оно поступило не в бухгалтерию подведомственного учреждения. «Им предложили урегулировать вопрос в личном порядке. Естественно, никто никаких денег никуда не переводил, и все наши сотрудники предупреждены», — прокомментировал глава района. По его словам, задействована и старая схема — коллеги столкнулись с фейковым аккаунтом Буренкова в telegram. Псевдомэр предупреждает коллег о звонках силовиков, а потом их по телефону пытаются развести на дополнительные кредиты. «Мошенники просто ставят мое фото, меняют адрес, делают подменный аккаунт, и так вот обращаются», — уточнил мэр, добавив, что пока от действий преступников никто не пострадал. Ранее URA.RU писало о попытках мошенников прикинуться другим югорским мэром — главой Октябрьского района Алексеем Харловым. Также сообщалось о подменных аккаунтах других политиков, в том числе губернатора Натальи Комаровой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...