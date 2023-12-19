В ХМАО мошенники вписали мэра в новую схему вымогательства бюджетных средств. Инсайд

20 декабря 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Мошенники притворились главой Советского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО мошенники придумали новую схему. Они прикинулись главой Советского района Евгением Буренковым и стали отправлять на почту подведомственных учреждений приказы от его имени. Как рассказал URA.RU инсайдер в местном политистеблишменте, в документах содержалось указание перевести деньги на неизвестный счет в расчете на то, что им попадется неопытный главный бухгалтер. «В ХМАО мошенники вписали мэра в новую схему вымогательства бюджетных средств. Они прикинулись главой Советского района Буренковым и стали отправлять на почту подведомственных учреждений приказы от его имени. В документах содержалось указание перевести деньги на неизвестный счет в расчете на то, что им попадется наивный главбух. Руководителям приходится дополнительно перепроверять все входящие сообщения», — сообщил инсайдер. В беседе с корреспондентом редакции мэр Буренков уточнил, что такое предложение было, но оно поступило не в бухгалтерию подведомственного учреждения. «Им предложили урегулировать вопрос в личном порядке. Естественно, никто никаких денег никуда не переводил, и все наши сотрудники предупреждены», — прокомментировал глава района. По его словам, задействована и старая схема — коллеги столкнулись с фейковым аккаунтом Буренкова в telegram. Псевдомэр предупреждает коллег о звонках силовиков, а потом их по телефону пытаются развести на дополнительные кредиты. «Мошенники просто ставят мое фото, меняют адрес, делают подменный аккаунт, и так вот обращаются», — уточнил мэр, добавив, что пока от действий преступников никто не пострадал. Ранее URA.RU писало о попытках мошенников прикинуться другим югорским мэром — главой Октябрьского района Алексеем Харловым. Также сообщалось о подменных аккаунтах других политиков, в том числе губернатора Натальи Комаровой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО мошенники придумали новую схему. Они прикинулись главой Советского района Евгением Буренковым и стали отправлять на почту подведомственных учреждений приказы от его имени. Как рассказал URA.RU инсайдер в местном политистеблишменте, в документах содержалось указание перевести деньги на неизвестный счет в расчете на то, что им попадется неопытный главный бухгалтер. «В ХМАО мошенники вписали мэра в новую схему вымогательства бюджетных средств. Они прикинулись главой Советского района Буренковым и стали отправлять на почту подведомственных учреждений приказы от его имени. В документах содержалось указание перевести деньги на неизвестный счет в расчете на то, что им попадется наивный главбух. Руководителям приходится дополнительно перепроверять все входящие сообщения», — сообщил инсайдер. В беседе с корреспондентом редакции мэр Буренков уточнил, что такое предложение было, но оно поступило не в бухгалтерию подведомственного учреждения. «Им предложили урегулировать вопрос в личном порядке. Естественно, никто никаких денег никуда не переводил, и все наши сотрудники предупреждены», — прокомментировал глава района. По его словам, задействована и старая схема — коллеги столкнулись с фейковым аккаунтом Буренкова в telegram. Псевдомэр предупреждает коллег о звонках силовиков, а потом их по телефону пытаются развести на дополнительные кредиты. «Мошенники просто ставят мое фото, меняют адрес, делают подменный аккаунт, и так вот обращаются», — уточнил мэр, добавив, что пока от действий преступников никто не пострадал. Ранее URA.RU писало о попытках мошенников прикинуться другим югорским мэром — главой Октябрьского района Алексеем Харловым. Также сообщалось о подменных аккаунтах других политиков, в том числе губернатора Натальи Комаровой.