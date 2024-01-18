Мишустин расширит границы российской Арктики

18 января 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что кабмин подготовил законопроект о расширении границ Арктической зоны РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширит границы российской Арктики и предоставит новые возможности для Ханты-Мансийского автономного округа. Для этого кабмин разработал законопроект по включению двух муниципальных районов Югры в состав Арктической зоны РФ (АЗРФ), который нацелен обеспечить новый импульс развитию экономики, расширить логистические возможности страны. Эксперт в разговоре с URA.RU предположил, что для этого может появиться новый вид кораблей, а река Обь обретет «новое дыхание». «По поручению главы государства подготовлен законопроект о включении в состав Арктической зоны двух муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — Березовского и Белоярского. По своим географическим и природно-климатическим характеристикам они схожи с территориями этого макрорегиона, а также соответствуют критериям, предусмотренным в Стратегии развития Арктики», — рассказал Мишустин в ходе заседания правительства. По его словам, эти два района Югры обладают инвестиционным потенциалом в добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике и туризме. При этом Мишустин добавил, что расположение районов позволит создать новые логистические возможности для страны. «Расширение границ Арктической зоны придаст дополнительный импульс развитию экономики и социальной сферы. Повысится качество и уровень жизни граждан этих регионов», — резюмировал глава правительства. Директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов считает, что в северном законодательстве отсутствуют эффективные льготы для экономической, социальной и предпринимательской сфер, поскольку основной упор делается на Арктическую политику. Однако долгожданное включение двух муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа должно изменить ситуацию в регионе. «Сейчас есть такая „мода“, что Арктика в России более статусная, чем Север. В 90-е годы, наоборот, о Севере думали, а об Арктике — не очень, она была не в моде. Сегодня ситуация изменилась — законодательство по Северу в основном остановилось. Некоторые вещи социальные были переутверждены, но арктическая составляющая законодательства все равно доминирует. Это объективная тенденция, когда Арктика становится обласкана вниманием федерального центра», — пояснил эксперт. Помимо тех позитивных аспектов включения двух муниципальных районов ХМАО, которые озвучил Мишустин на заседании, эксперт назвал еще один: «Когда Березовский и Белоярский районы войдут в состав Арктической зоны, Ханты-Мансийские университеты смогут подключаться к арктическим научным программам. Сначала к региональным, федеральным, а в будущем и к международным». Кроме того, включение Березовского и Белоярского районов ХМАО в АЗРФ позволит прочнее интегрировать Обский бассейн с Северным морским путем и условиями морской навигации, предположил эксперт. По его словам, Обь, в отличии от Енисея, который уже взаимодействует с СМП, гораздо мелководнее. Для этого понадобятся новые суда, способные преодолевать труднопроходимые места. «Есть смычка Енисей — Севморпуть, но смычки Обь — Севморпуть никогда не было. Если думать об этом маршруте — понадобятся новые корабли, способные ходить по мелководью. Если за тем, что сказал Мишустин, [о развитии логистических путей] стоит, что мы думаем о новом поколении судов, которые способны передвигаться по маршруту „река—море“, но в условиях маловодности реки. Если появятся такие суда, то Обь приобретет новое дыхание», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширит границы российской Арктики и предоставит новые возможности для Ханты-Мансийского автономного округа. Для этого кабмин разработал законопроект по включению двух муниципальных районов Югры в состав Арктической зоны РФ (АЗРФ), который нацелен обеспечить новый импульс развитию экономики, расширить логистические возможности страны. Эксперт в разговоре с URA.RU предположил, что для этого может появиться новый вид кораблей, а река Обь обретет «новое дыхание». «По поручению главы государства подготовлен законопроект о включении в состав Арктической зоны двух муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — Березовского и Белоярского. По своим географическим и природно-климатическим характеристикам они схожи с территориями этого макрорегиона, а также соответствуют критериям, предусмотренным в Стратегии развития Арктики», — рассказал Мишустин в ходе заседания правительства. По его словам, эти два района Югры обладают инвестиционным потенциалом в добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике и туризме. При этом Мишустин добавил, что расположение районов позволит создать новые логистические возможности для страны. «Расширение границ Арктической зоны придаст дополнительный импульс развитию экономики и социальной сферы. Повысится качество и уровень жизни граждан этих регионов», — резюмировал глава правительства. Директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов считает, что в северном законодательстве отсутствуют эффективные льготы для экономической, социальной и предпринимательской сфер, поскольку основной упор делается на Арктическую политику. Однако долгожданное включение двух муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа должно изменить ситуацию в регионе. «Сейчас есть такая „мода“, что Арктика в России более статусная, чем Север. В 90-е годы, наоборот, о Севере думали, а об Арктике — не очень, она была не в моде. Сегодня ситуация изменилась — законодательство по Северу в основном остановилось. Некоторые вещи социальные были переутверждены, но арктическая составляющая законодательства все равно доминирует. Это объективная тенденция, когда Арктика становится обласкана вниманием федерального центра», — пояснил эксперт. Помимо тех позитивных аспектов включения двух муниципальных районов ХМАО, которые озвучил Мишустин на заседании, эксперт назвал еще один: «Когда Березовский и Белоярский районы войдут в состав Арктической зоны, Ханты-Мансийские университеты смогут подключаться к арктическим научным программам. Сначала к региональным, федеральным, а в будущем и к международным». Кроме того, включение Березовского и Белоярского районов ХМАО в АЗРФ позволит прочнее интегрировать Обский бассейн с Северным морским путем и условиями морской навигации, предположил эксперт. По его словам, Обь, в отличии от Енисея, который уже взаимодействует с СМП, гораздо мелководнее. Для этого понадобятся новые суда, способные преодолевать труднопроходимые места. «Есть смычка Енисей — Севморпуть, но смычки Обь — Севморпуть никогда не было. Если думать об этом маршруте — понадобятся новые корабли, способные ходить по мелководью. Если за тем, что сказал Мишустин, [о развитии логистических путей] стоит, что мы думаем о новом поколении судов, которые способны передвигаться по маршруту „река—море“, но в условиях маловодности реки. Если появятся такие суда, то Обь приобретет новое дыхание», — резюмировал эксперт.