18 января 2024

Три главных правила для тех, кто хочет впервые окунуться в прорубь в Крещение

Академик Драпкина посоветовала не нырять в прорубь вперед головой
© Служба новостей «URA.RU»
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Окунание в крещенскую купель на озере Шарташ. Екатеринбург , моржи, прорубь, зимнее плавание, купель
В прорубь не рекомендуется нырять вперед головой, так как это может привести к потере сознания Фото:

В Крещение не рекомендуется находиться в проруби дольше одной минуты, нырять вперед головой и пить алкоголь перед купанием. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, академик РАН Оксана Драпкина.

«Для купания в Крещения есть топ правил. Во-первых, нельзя нырять в прорубь вперед головой, так как это грозит резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания. Во-вторых, чтобы не допустить переохлаждения, не рекомендуется задерживаться в воде дольше одной минуты. В третьих, категорически запрещен алкоголь как до купания, так и после него», — рассказала Драпкина. Ее слова приводит газета RG.RU.

Специалист отметила, что купаться следует лишь в специально оборудованной проруби, а перед погружением в ледяную воду разогреть кожные покровы. Также Драпкина подчеркнула, что для купания важно быть закаленным. Выходя их купели, нужно держаться за поручни и сразу насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду.

Купание в ледяной воде, по словам эксперта, противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей. Также не рекомендуется окунаться в прорубь тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом и мочеполовой системой.

Председатель Федерации зимнего плавания в Москве Антон Лосев отмечал, что во время купания на Крещение не нужно опускать голову под ледяную воду, так как это может привести к сужению сосудов. Чтобы согреться, хорошо помогает горячий чай, в который можно добавить облепиху, имбирь, мед, перец или лимон. По словам эксперта, организм испытывает сильный стресс, когда погружается в холодную воду, поэтому рекомендует отказаться от этого занятия тем, у кого есть хронические заболевания или простуда.

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В Крещение не рекомендуется находиться в проруби дольше одной минуты, нырять вперед головой и пить алкоголь перед купанием. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, академик РАН Оксана Драпкина. «Для купания в Крещения есть топ правил. Во-первых, нельзя нырять в прорубь вперед головой, так как это грозит резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания. Во-вторых, чтобы не допустить переохлаждения, не рекомендуется задерживаться в воде дольше одной минуты. В третьих, категорически запрещен алкоголь как до купания, так и после него», — рассказала Драпкина. Ее слова приводит газета RG.RU. Специалист отметила, что купаться следует лишь в специально оборудованной проруби, а перед погружением в ледяную воду разогреть кожные покровы. Также Драпкина подчеркнула, что для купания важно быть закаленным. Выходя их купели, нужно держаться за поручни и сразу насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду. Купание в ледяной воде, по словам эксперта, противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей. Также не рекомендуется окунаться в прорубь тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом и мочеполовой системой. Председатель Федерации зимнего плавания в Москве Антон Лосев отмечал, что во время купания на Крещение не нужно опускать голову под ледяную воду, так как это может привести к сужению сосудов. Чтобы согреться, хорошо помогает горячий чай, в который можно добавить облепиху, имбирь, мед, перец или лимон. По словам эксперта, организм испытывает сильный стресс, когда погружается в холодную воду, поэтому рекомендует отказаться от этого занятия тем, у кого есть хронические заболевания или простуда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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