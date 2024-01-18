Три главных правила для тех, кто хочет впервые окунуться в прорубь в Крещение

Академик Драпкина посоветовала не нырять в прорубь вперед головой

18 января 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

В прорубь не рекомендуется нырять вперед головой, так как это может привести к потере сознания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Крещение не рекомендуется находиться в проруби дольше одной минуты, нырять вперед головой и пить алкоголь перед купанием. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, академик РАН Оксана Драпкина. «Для купания в Крещения есть топ правил. Во-первых, нельзя нырять в прорубь вперед головой, так как это грозит резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания. Во-вторых, чтобы не допустить переохлаждения, не рекомендуется задерживаться в воде дольше одной минуты. В третьих, категорически запрещен алкоголь как до купания, так и после него», — рассказала Драпкина. Ее слова приводит газета RG.RU. Специалист отметила, что купаться следует лишь в специально оборудованной проруби, а перед погружением в ледяную воду разогреть кожные покровы. Также Драпкина подчеркнула, что для купания важно быть закаленным. Выходя их купели, нужно держаться за поручни и сразу насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду. Купание в ледяной воде, по словам эксперта, противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей. Также не рекомендуется окунаться в прорубь тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом и мочеполовой системой. Председатель Федерации зимнего плавания в Москве Антон Лосев отмечал, что во время купания на Крещение не нужно опускать голову под ледяную воду, так как это может привести к сужению сосудов. Чтобы согреться, хорошо помогает горячий чай, в который можно добавить облепиху, имбирь, мед, перец или лимон. По словам эксперта, организм испытывает сильный стресс, когда погружается в холодную воду, поэтому рекомендует отказаться от этого занятия тем, у кого есть хронические заболевания или простуда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Крещение не рекомендуется находиться в проруби дольше одной минуты, нырять вперед головой и пить алкоголь перед купанием. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, академик РАН Оксана Драпкина. «Для купания в Крещения есть топ правил. Во-первых, нельзя нырять в прорубь вперед головой, так как это грозит резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания. Во-вторых, чтобы не допустить переохлаждения, не рекомендуется задерживаться в воде дольше одной минуты. В третьих, категорически запрещен алкоголь как до купания, так и после него», — рассказала Драпкина. Ее слова приводит газета RG.RU. Специалист отметила, что купаться следует лишь в специально оборудованной проруби, а перед погружением в ледяную воду разогреть кожные покровы. Также Драпкина подчеркнула, что для купания важно быть закаленным. Выходя их купели, нужно держаться за поручни и сразу насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду. Купание в ледяной воде, по словам эксперта, противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей. Также не рекомендуется окунаться в прорубь тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом и мочеполовой системой. Председатель Федерации зимнего плавания в Москве Антон Лосев отмечал, что во время купания на Крещение не нужно опускать голову под ледяную воду, так как это может привести к сужению сосудов. Чтобы согреться, хорошо помогает горячий чай, в который можно добавить облепиху, имбирь, мед, перец или лимон. По словам эксперта, организм испытывает сильный стресс, когда погружается в холодную воду, поэтому рекомендует отказаться от этого занятия тем, у кого есть хронические заболевания или простуда.