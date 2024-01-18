18 января 2024

Челябинские скинхеды толпой избили школьника и выстрелили ему в лицо

© Служба новостей «URA.RU»
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Избиение восьмиклассника произошло после конфликта в школе Фото:

В Челябинске в микрорайоне Чурилово подростки толпой избили восьмиклассника и выстрелили ему в лицо из аэрозольного пистолета. Отец пострадавшего утверждает, что это были скинхеды.

«Сын учится в восьмом классе и у него произошел конфликт с парнем из параллельного класса. Тот позвал на разборки банду скинхедов», — приводит «74.ру» слова отца подростка.

По словам родителя, разбираться с его сыном пришло 15 человек, на лицах которых были балаклавы. Они выстрелили восьмикласснику в лицо перцовкой и избили его толпой. После расправы они сняли со школьника обувь.

У пострадавшего, по словам отца, врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Также нападавшие снимали расправу над подростком на видео. Спустя сутки, 18 января, родители написали заявление в полицию.

«В отдел полиции „Тракторозаводский“ поступило заявление от родителей несовершеннолетнего, что их сыну были нанесены телесные повреждения. Полиция в кратчайшие сроки установила личности нападавших», — заявили в пресс-службе управления МВД по Челябинску.

Участники избиения были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Проведение предварительной проверки и последующее принятие решения взяты на контроль руководством УМВД по Челябинску.

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В Челябинске в микрорайоне Чурилово подростки толпой избили восьмиклассника и выстрелили ему в лицо из аэрозольного пистолета. Отец пострадавшего утверждает, что это были скинхеды. «Сын учится в восьмом классе и у него произошел конфликт с парнем из параллельного класса. Тот позвал на разборки банду скинхедов», — приводит «74.ру» слова отца подростка. По словам родителя, разбираться с его сыном пришло 15 человек, на лицах которых были балаклавы. Они выстрелили восьмикласснику в лицо перцовкой и избили его толпой. После расправы они сняли со школьника обувь. У пострадавшего, по словам отца, врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Также нападавшие снимали расправу над подростком на видео. Спустя сутки, 18 января, родители написали заявление в полицию. «В отдел полиции „Тракторозаводский“ поступило заявление от родителей несовершеннолетнего, что их сыну были нанесены телесные повреждения. Полиция в кратчайшие сроки установила личности нападавших», — заявили в пресс-службе управления МВД по Челябинску. Участники избиения были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Проведение предварительной проверки и последующее принятие решения взяты на контроль руководством УМВД по Челябинску.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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