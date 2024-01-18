18 января 2024

Главком ВМФ развернул самолет по пути в Екатеринбург, а визит Шойгу под вопросом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, небо, самолет, самолет в небе
Причина отмены визита главы ВМФ неизвестна Фото:

В Екатеринбург вечером 18 января должен был прилететь главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) Николай Евменов, но его поездка отменилась в последний момент. Об этом URA.RU сообщил источник в военно-политических кругах.

«Самолет с адмиралом на борту развернулся, поездка отменена», — поделился собеседник. По его данным, «под большим вопросом» приезд в регион и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Его, как писало агентство, ждали в Екатеринбурге 19 января. Шойгу, сообщалось, намерен посетить оборонные предприятия. Один из источников URA.RU также делился, что ожидается прилет и главкома Сухопутными войсками Олега Салюкова.

В пресс-службе Минобороны РФ на запрос агентства, отправленный днем 18-го, пока не ответили. Просьба о комментарии также направлена в группу информационного сопровождения ВМФ.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбург вечером 18 января должен был прилететь главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) Николай Евменов, но его поездка отменилась в последний момент. Об этом URA.RU сообщил источник в военно-политических кругах. «Самолет с адмиралом на борту развернулся, поездка отменена», — поделился собеседник. По его данным, «под большим вопросом» приезд в регион и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Его, как писало агентство, ждали в Екатеринбурге 19 января. Шойгу, сообщалось, намерен посетить оборонные предприятия. Один из источников URA.RU также делился, что ожидается прилет и главкома Сухопутными войсками Олега Салюкова. В пресс-службе Минобороны РФ на запрос агентства, отправленный днем 18-го, пока не ответили. Просьба о комментарии также направлена в группу информационного сопровождения ВМФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...