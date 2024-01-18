Армия и оружие Главком ВМФ развернул самолет по пути в Екатеринбург, а визит Шойгу под вопросом 19 января 2024 в 00:32 Размер текста - 17 + Причина отмены визита главы ВМФ неизвестна Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбург вечером 18 января должен был прилететь главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) Николай Евменов, но его поездка отменилась в последний момент. Об этом URA.RU сообщил источник в военно-политических кругах. «Самолет с адмиралом на борту развернулся, поездка отменена», — поделился собеседник. По его данным, «под большим вопросом» приезд в регион и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Его, как писало агентство, ждали в Екатеринбурге 19 января. Шойгу, сообщалось, намерен посетить оборонные предприятия. Один из источников URA.RU также делился, что ожидается прилет и главкома Сухопутными войсками Олега Салюкова. В пресс-службе Минобороны РФ на запрос агентства, отправленный днем 18-го, пока не ответили. Просьба о комментарии также направлена в группу информационного сопровождения ВМФ. В Екатеринбург вечером 18 января должен был прилететь главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) Николай Евменов, но его поездка отменилась в последний момент. Об этом URA.RU сообщил источник в военно-политических кругах. «Самолет с адмиралом на борту развернулся, поездка отменена», — поделился собеседник. По его данным, «под большим вопросом» приезд в регион и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Его, как писало агентство, ждали в Екатеринбурге 19 января. Шойгу, сообщалось, намерен посетить оборонные предприятия. Один из источников URA.RU также делился, что ожидается прилет и главкома Сухопутными войсками Олега Салюкова. В пресс-службе Минобороны РФ на запрос агентства, отправленный днем 18-го, пока не ответили. Просьба о комментарии также направлена в группу информационного сопровождения ВМФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям