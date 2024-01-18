В Екатеринбурге ждут Шойгу

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, шойгу сергей
Ожидается, что Сергей Шойгу оценит, как свердловские заводы выполняют гособоронзаказ Фото:

Министра обороны России Сергея Шойгу ждут в Екатеринбурге 19 января. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к структурам областной власти, и косвенно подтвердил собеседник непосредственно в правительстве.

По словам первого источника, если ничего не сорвется, Шойгу, вероятно, посетит ряд оборонных предприятий на территории региона. В то время как третий собеседник — в военных кругах — сказал, что, по его данным, в регион прилетит не Шойгу, а главком Сухопутными войсками Олег Салюков. Но в то же время допустил, что они приедут, если не вместе, то примерно в одно время.

В пресс-службу Минобороны направлен запрос на комментарий. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.

В последний раз Шойгу прилетал в Свердловскую область в августе 2022-го. Тогда его пиарщики рассказали о поездке на нижнетагильский «Уралвагонзавод» — главный танковый завод РФ. Но позднее стало известно, что Шойгу заезжал как минимум и в конструкторское бюро «Новатор», расположенное на площадке «Машиностроительного завода имени М. И. Калинина» (МЗиК) в Екатеринбурге.

11 января в Екатеринбурге был другой статусный гость — вице-премьер РФ-министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Проверив свердловские оборонные заводы, он остался доволен.

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Министра обороны России Сергея Шойгу ждут в Екатеринбурге 19 января. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к структурам областной власти, и косвенно подтвердил собеседник непосредственно в правительстве. По словам первого источника, если ничего не сорвется, Шойгу, вероятно, посетит ряд оборонных предприятий на территории региона. В то время как третий собеседник — в военных кругах — сказал, что, по его данным, в регион прилетит не Шойгу, а главком Сухопутными войсками Олег Салюков. Но в то же время допустил, что они приедут, если не вместе, то примерно в одно время. В пресс-службу Минобороны направлен запрос на комментарий. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. В последний раз Шойгу прилетал в Свердловскую область в августе 2022-го. Тогда его пиарщики рассказали о поездке на нижнетагильский «Уралвагонзавод» — главный танковый завод РФ. Но позднее стало известно, что Шойгу заезжал как минимум и в конструкторское бюро «Новатор», расположенное на площадке «Машиностроительного завода имени М. И. Калинина» (МЗиК) в Екатеринбурге. 11 января в Екатеринбурге был другой статусный гость — вице-премьер РФ-министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Проверив свердловские оборонные заводы, он остался доволен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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