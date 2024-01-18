В Екатеринбурге ждут Шойгу

18 января 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Ожидается, что Сергей Шойгу оценит, как свердловские заводы выполняют гособоронзаказ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министра обороны России Сергея Шойгу ждут в Екатеринбурге 19 января. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к структурам областной власти, и косвенно подтвердил собеседник непосредственно в правительстве. По словам первого источника, если ничего не сорвется, Шойгу, вероятно, посетит ряд оборонных предприятий на территории региона. В то время как третий собеседник — в военных кругах — сказал, что, по его данным, в регион прилетит не Шойгу, а главком Сухопутными войсками Олег Салюков. Но в то же время допустил, что они приедут, если не вместе, то примерно в одно время. В пресс-службу Минобороны направлен запрос на комментарий. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. В последний раз Шойгу прилетал в Свердловскую область в августе 2022-го. Тогда его пиарщики рассказали о поездке на нижнетагильский «Уралвагонзавод» — главный танковый завод РФ. Но позднее стало известно, что Шойгу заезжал как минимум и в конструкторское бюро «Новатор», расположенное на площадке «Машиностроительного завода имени М. И. Калинина» (МЗиК) в Екатеринбурге. 11 января в Екатеринбурге был другой статусный гость — вице-премьер РФ-министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Проверив свердловские оборонные заводы, он остался доволен.

Министра обороны России Сергея Шойгу ждут в Екатеринбурге 19 января. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к структурам областной власти, и косвенно подтвердил собеседник непосредственно в правительстве. По словам первого источника, если ничего не сорвется, Шойгу, вероятно, посетит ряд оборонных предприятий на территории региона. В то время как третий собеседник — в военных кругах — сказал, что, по его данным, в регион прилетит не Шойгу, а главком Сухопутными войсками Олег Салюков. Но в то же время допустил, что они приедут, если не вместе, то примерно в одно время. В пресс-службу Минобороны направлен запрос на комментарий. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. В последний раз Шойгу прилетал в Свердловскую область в августе 2022-го. Тогда его пиарщики рассказали о поездке на нижнетагильский «Уралвагонзавод» — главный танковый завод РФ. Но позднее стало известно, что Шойгу заезжал как минимум и в конструкторское бюро «Новатор», расположенное на площадке «Машиностроительного завода имени М. И. Калинина» (МЗиК) в Екатеринбурге. 11 января в Екатеринбурге был другой статусный гость — вице-премьер РФ-министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Проверив свердловские оборонные заводы, он остался доволен.