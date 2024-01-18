18 января 2024

Покончившая с собой жительница Екатеринбурга переживала из-за развода

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Анной Гурарий. Екатеринбург, женские руки, руки женщины
Покончившая с собой девушка мечтала о семье Фото:
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У многоэтажки Екатеринбурга за сутки нашли два трупа

Появились новые подробности о девушке, чье тело нашли утром 18 января возле дома № 177-А на улице Белинского. По словам читательницы URA.RU, знавшей погибшую, та переживала из-за измен мужа, а потом и из-за развода.

«Ей муж изменял, она очень переживала из-за этого. Развелись. Опять переживала, постоянно одна с двумя сыновьями. Дома всегда была чистота и порядок, пекла очень вкусные вафли. Очень добрая была, тянулась к свету, одиноко было ей очень, хотела семью. Хороший, светлый человечек», — охарактеризовала погибшую собеседница.

Как сообщало агентство, на месте гибели девушки полицейские обнаружили предсмертную записку. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU.

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Появились новые подробности о девушке, чье тело нашли утром 18 января возле дома № 177-А на улице Белинского. По словам читательницы URA.RU, знавшей погибшую, та переживала из-за измен мужа, а потом и из-за развода. «Ей муж изменял, она очень переживала из-за этого. Развелись. Опять переживала, постоянно одна с двумя сыновьями. Дома всегда была чистота и порядок, пекла очень вкусные вафли. Очень добрая была, тянулась к свету, одиноко было ей очень, хотела семью. Хороший, светлый человечек», — охарактеризовала погибшую собеседница. Как сообщало агентство, на месте гибели девушки полицейские обнаружили предсмертную записку. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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