Покончившая с собой жительница Екатеринбурга переживала из-за развода

19 января 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Покончившая с собой девушка мечтала о семье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета У многоэтажки Екатеринбурга за сутки нашли два трупа Появились новые подробности о девушке, чье тело нашли утром 18 января возле дома № 177-А на улице Белинского. По словам читательницы URA.RU, знавшей погибшую, та переживала из-за измен мужа, а потом и из-за развода. «Ей муж изменял, она очень переживала из-за этого. Развелись. Опять переживала, постоянно одна с двумя сыновьями. Дома всегда была чистота и порядок, пекла очень вкусные вафли. Очень добрая была, тянулась к свету, одиноко было ей очень, хотела семью. Хороший, светлый человечек», — охарактеризовала погибшую собеседница. Как сообщало агентство, на месте гибели девушки полицейские обнаружили предсмертную записку. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU.

Появились новые подробности о девушке, чье тело нашли утром 18 января возле дома № 177-А на улице Белинского. По словам читательницы URA.RU, знавшей погибшую, та переживала из-за измен мужа, а потом и из-за развода. «Ей муж изменял, она очень переживала из-за этого. Развелись. Опять переживала, постоянно одна с двумя сыновьями. Дома всегда была чистота и порядок, пекла очень вкусные вафли. Очень добрая была, тянулась к свету, одиноко было ей очень, хотела семью. Хороший, светлый человечек», — охарактеризовала погибшую собеседница. Как сообщало агентство, на месте гибели девушки полицейские обнаружили предсмертную записку. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU.