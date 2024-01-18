Покончившая с собой жительница Екатеринбурга переживала из-за развода

Появились новые подробности о девушке, чье тело нашли утром 18 января возле дома № 177-А на улице Белинского. По словам читательницы URA.RU, знавшей погибшую, та переживала из-за измен мужа, а потом и из-за развода.
«Ей муж изменял, она очень переживала из-за этого. Развелись. Опять переживала, постоянно одна с двумя сыновьями. Дома всегда была чистота и порядок, пекла очень вкусные вафли. Очень добрая была, тянулась к свету, одиноко было ей очень, хотела семью. Хороший, светлый человечек», — охарактеризовала погибшую собеседница.
Как сообщало агентство, на месте гибели девушки полицейские обнаружили предсмертную записку. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU.
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