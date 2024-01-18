Что известно о девушке, покончившей с собой в Екатеринбурге

Трагедия произошла утром 18 января на Белинского, 177А
Утром 18 января у многоэтажки на Белинского, 177А в Екатеринбурге нашли тело девушки. По предварительным данным, она покончила с собой. Сыщики нашли ее предсмертную записку. Друзья погибшей сказали URA.RU, что она занималась эзотерикой. Все, что известно о трагедии, в материале агентства.
- Тело девушки обнаружили около 07:30 у многоэтажки на Белинского. По словам консьержки, врачи приехали на место ЧП около 09:00, через полчаса прибыли полицейские.
- Погибшую звали Алена. Ей от 25 до 30 лет.
- У нее остались двое детей, старшему из которых всего пять лет. Друзья Алены говорят, что она была в разводе.
- Алена жила в Полевском, потом переехала в Екатеринбург. Но, как уверяют ее подруги, после развода вернулась в Полевской. «А потом, видимо, она снова переехала», — добавила знакомая Алены.
- По словам другой подруги, у Алены после развода были другие мужчины.
- Погибшая занималась эзотерикой.
- Полицейские нашли предсмертную записку, которую оставила Алена.
- На место трагедии приезжал мужчина, который представился братом погибшей. По его словам, Алена не жила в доме, возле которой нашли ее тело. Он со слезами на глазах стоял у многоэтажки, держал куртку, шапку, рюкзак и ходил вокруг тела.
За сутки до смерти девушки в этом же дворе нашли труп пожилого мужчины. Ему стало плохо, когда он откапывал машину от снега.
Тело нашли утром у многоэтажки на Белинского
Труп пролежал у дома несколько часов
Мужчина представился братом погибшей
На месте ЧП работали полицейские
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