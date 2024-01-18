Девочка ушла из дома 17 января и не вернулась
В Советском (ХМАО) ищут 17-летнюю Алину Анциферову, которая 17 января ушла из дома и не вернулась. Информацию опубликовали поисковики «ЛизаАлетр».
«Пропала Алина Анциферова 2006 года рождения. Ее ищут в Советском. Она ушла 17 января из дома и не вернулась. Ее рост 166 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Одета была в черное худи на замке, серые штаны в клетку, черную шапку, белые тапочки», — написали поисковики в соцсети «ВКонтакте».
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