В ЯНАО за год сократилось количество преступлений

19 января 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

Показатели преступности 2023 года позволили отделу Салехарда занять лидирующие позиции Фото: Анна Майорова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в прошлом году на тысячу уменьшилось число преступлений. Об этом сообщила администрация города. «Более 15 тысяч обращений поступило от салехардцев в городскую полицию за 2023 год, возбуждено 940 уголовных дел и почти на тысячу сократилось по сравнению с 2022 годом количество совершенных преступлений. Такие итоги деятельности были озвучены на совещании ОВМД России по Салехарду», — написала администрация города в telegram-канале. Эти показатели позволили городскому отделу занять лидирующие позиции среди других ямальских подразделений. Глава города Алексей Титовский поздравил сотрудников с хорошими результатами и поблагодарил полицию за плодотворную совместную работу. Также он обозначил одно из приоритетных направлений в работе на 2024 год. Он отметил, что важным является в наступившем году обеспечение порядка и безопасности во время проведения в Салехарде выборов президента РФ. На Ямале за девять месяцев 2022 года снизился уровень преступности на 8,2% по сравнению с годом ранее. Было совершено 89,2 преступления на 10 тысяч населения. По данным рейтинга субъектов РФ, ЯНАО занял 22 место по уровню преступности среди 89 регионов.

В Салехарде (ЯНАО) в прошлом году на тысячу уменьшилось число преступлений. Об этом сообщила администрация города. «Более 15 тысяч обращений поступило от салехардцев в городскую полицию за 2023 год, возбуждено 940 уголовных дел и почти на тысячу сократилось по сравнению с 2022 годом количество совершенных преступлений. Такие итоги деятельности были озвучены на совещании ОВМД России по Салехарду», — написала администрация города в telegram-канале. Эти показатели позволили городскому отделу занять лидирующие позиции среди других ямальских подразделений. Глава города Алексей Титовский поздравил сотрудников с хорошими результатами и поблагодарил полицию за плодотворную совместную работу. Также он обозначил одно из приоритетных направлений в работе на 2024 год. Он отметил, что важным является в наступившем году обеспечение порядка и безопасности во время проведения в Салехарде выборов президента РФ. На Ямале за девять месяцев 2022 года снизился уровень преступности на 8,2% по сравнению с годом ранее. Было совершено 89,2 преступления на 10 тысяч населения. По данным рейтинга субъектов РФ, ЯНАО занял 22 место по уровню преступности среди 89 регионов.