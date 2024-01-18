18 января 2024

«Ведомости»: российские фермеры начали искать способ производить больше яиц

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Пасхальная экскурсия на хлебокомбинат и птицефабрику «СИТНО». Магнитогорск, продукты, конвейер, яйца, птицефабрика, еда
Минсельхоз отметил, что продолжает работу по мерам поддержки производителей Фото:

Российские фермеры готовы нарастить производство яйца и мяса птицы в связи с растущим спросом, но взамен им необходима господдержка. Об этом говорится в письме Росптицесоюза, в который входит более 250 организаций, в адрес руководства Минсельхоза.

«Обращение Росптицесоюза будет рассмотрено с учетом предусмотренных объемов финансирования льготного кредитования. Минсельхоз уже реализует целый комплекс мер, направленных на поддержку птицеводства, как бройлерного, так и яичного», — приводят «Ведомости» заявление представителя министерства.

Издание отмечает, что в своем письме Росптицесоюз просит Минсельхоз стимулировать вложенные в модернизацию птицефабрик инвестиции. Речь идет о включении строительства птицефабрик в программу возмещения понесенных затрат («капексы») и субсидировании инфраструктурных объектов птицеводства при газификации, проведении электросетей и водоснабжения.

Росптицесоюз также обвинил торговые сети «в дестабилизации рынка птицеводческой продукции». Организация предлагает принять закон, который ограничит торговую наценку на яйцо до 5—10%. При этом ограничение наценки может привести к росту цен на другие товары, считает директор по стратегическому развитию Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

По данным Росстата, с января по ноябрь 2023 г. производство яиц в сельскохозяйственных организациях составило 34,8 млрд штук, увеличившись на 2% по сравнению с показателем за 2022 год. Цены на куриные яйца в России с 10 по 15 января 2024 года впервые снизились на 0,2% с июня 2023 года, сообщает RT.

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Российские фермеры готовы нарастить производство яйца и мяса птицы в связи с растущим спросом, но взамен им необходима господдержка. Об этом говорится в письме Росптицесоюза, в который входит более 250 организаций, в адрес руководства Минсельхоза. «Обращение Росптицесоюза будет рассмотрено с учетом предусмотренных объемов финансирования льготного кредитования. Минсельхоз уже реализует целый комплекс мер, направленных на поддержку птицеводства, как бройлерного, так и яичного», — приводят «Ведомости» заявление представителя министерства. Издание отмечает, что в своем письме Росптицесоюз просит Минсельхоз стимулировать вложенные в модернизацию птицефабрик инвестиции. Речь идет о включении строительства птицефабрик в программу возмещения понесенных затрат («капексы») и субсидировании инфраструктурных объектов птицеводства при газификации, проведении электросетей и водоснабжения. Росптицесоюз также обвинил торговые сети «в дестабилизации рынка птицеводческой продукции». Организация предлагает принять закон, который ограничит торговую наценку на яйцо до 5—10%. При этом ограничение наценки может привести к росту цен на другие товары, считает директор по стратегическому развитию Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По данным Росстата, с января по ноябрь 2023 г. производство яиц в сельскохозяйственных организациях составило 34,8 млрд штук, увеличившись на 2% по сравнению с показателем за 2022 год. Цены на куриные яйца в России с 10 по 15 января 2024 года впервые снизились на 0,2% с июня 2023 года, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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