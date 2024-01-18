«Ведомости»: российские фермеры начали искать способ производить больше яиц

Российские фермеры готовы нарастить производство яйца и мяса птицы в связи с растущим спросом, но взамен им необходима господдержка. Об этом говорится в письме Росптицесоюза, в который входит более 250 организаций, в адрес руководства Минсельхоза.
«Обращение Росптицесоюза будет рассмотрено с учетом предусмотренных объемов финансирования льготного кредитования. Минсельхоз уже реализует целый комплекс мер, направленных на поддержку птицеводства, как бройлерного, так и яичного», — приводят «Ведомости» заявление представителя министерства.
Издание отмечает, что в своем письме Росптицесоюз просит Минсельхоз стимулировать вложенные в модернизацию птицефабрик инвестиции. Речь идет о включении строительства птицефабрик в программу возмещения понесенных затрат («капексы») и субсидировании инфраструктурных объектов птицеводства при газификации, проведении электросетей и водоснабжения.
Росптицесоюз также обвинил торговые сети «в дестабилизации рынка птицеводческой продукции». Организация предлагает принять закон, который ограничит торговую наценку на яйцо до 5—10%. При этом ограничение наценки может привести к росту цен на другие товары, считает директор по стратегическому развитию Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.
По данным Росстата, с января по ноябрь 2023 г. производство яиц в сельскохозяйственных организациях составило 34,8 млрд штук, увеличившись на 2% по сравнению с показателем за 2022 год. Цены на куриные яйца в России с 10 по 15 января 2024 года впервые снизились на 0,2% с июня 2023 года, сообщает RT.
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