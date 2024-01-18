18 января 2024

Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский

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В России завершили испытания учебно-тренировочного самолета Як-152 (архивное фото) Фото:

Немецкий двигатель на Як-152 заменят на один из двух российских. Такие планы озвучили в пресс-службе разработчика — компании «Яковлев».

«Прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов — модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй — адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК», — поделился представитель общества с РИА Новости.

Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов ВКС России Як-152 завершил госиспытания, напоминает RT. В ходе исследований были подтверждены основные характеристики самолета.

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Немецкий двигатель на Як-152 заменят на один из двух российских. Такие планы озвучили в пресс-службе разработчика — компании «Яковлев». «Прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов — модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй — адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК», — поделился представитель общества с РИА Новости. Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов ВКС России Як-152 завершил госиспытания, напоминает RT. В ходе исследований были подтверждены основные характеристики самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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