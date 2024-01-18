Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский

Немецкий двигатель на Як-152 заменят на один из двух российских. Такие планы озвучили в пресс-службе разработчика — компании «Яковлев».
«Прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов — модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй — адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК», — поделился представитель общества с РИА Новости.
Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов ВКС России Як-152 завершил госиспытания, напоминает RT. В ходе исследований были подтверждены основные характеристики самолета.
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