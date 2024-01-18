Армия и оружие Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский 19 января 2024 в 06:03 Размер текста - 17 + В России завершили испытания учебно-тренировочного самолета Як-152 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Немецкий двигатель на Як-152 заменят на один из двух российских. Такие планы озвучили в пресс-службе разработчика — компании «Яковлев». «Прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов — модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй — адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК», — поделился представитель общества с РИА Новости. Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов ВКС России Як-152 завершил госиспытания, напоминает RT. В ходе исследований были подтверждены основные характеристики самолета. Немецкий двигатель на Як-152 заменят на один из двух российских. Такие планы озвучили в пресс-службе разработчика — компании «Яковлев». «Прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов — модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй — адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК», — поделился представитель общества с РИА Новости. Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов ВКС России Як-152 завершил госиспытания, напоминает RT. В ходе исследований были подтверждены основные характеристики самолета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям