18 января 2024

Северная Корея провела испытание подводного ядерного оружия

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты
Северная Корея провела испытание в знак протеста против учений Южной Кореи Фото:

Корейская Народная Демократическая Республика провела испытание подводного ядерного оружия. Это было сделано в знак протеста против учений Японии, Южной Кореи и Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство AFP.

«КНДР <…> провела испытание подводной системы ядерного оружия», — передает AFP в своем аккаунте в X (бывший Twitter). Испытания прошли в знак протеста против боевых учений Штатов, Южной Кореи и Японии.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в 2024 году впервые выпустила баллистическую ракету в сторону Японии. Отмечается, что боеприпас мог приземлиться за территорией исключительной экономической зоны страны. Также глава КНДР Ким Чен Ын предупредил о готовности использовать ядерное оружие, если вражеские страны осмелятся провоцировать Северную Корею, пишет Pravda.Ru.

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Корейская Народная Демократическая Республика провела испытание подводного ядерного оружия. Это было сделано в знак протеста против учений Японии, Южной Кореи и Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство AFP. «КНДР <…> провела испытание подводной системы ядерного оружия», — передает AFP в своем аккаунте в X (бывший Twitter). Испытания прошли в знак протеста против боевых учений Штатов, Южной Кореи и Японии. Ранее сообщалось, что Северная Корея в 2024 году впервые выпустила баллистическую ракету в сторону Японии. Отмечается, что боеприпас мог приземлиться за территорией исключительной экономической зоны страны. Также глава КНДР Ким Чен Ын предупредил о готовности использовать ядерное оружие, если вражеские страны осмелятся провоцировать Северную Корею, пишет Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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