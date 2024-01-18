В мире Азия Северная Корея провела испытание подводного ядерного оружия 19 января 2024 в 07:35 Размер текста - 17 + Северная Корея провела испытание в знак протеста против учений Южной Кореи Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Корейская Народная Демократическая Республика провела испытание подводного ядерного оружия. Это было сделано в знак протеста против учений Японии, Южной Кореи и Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство AFP. «КНДР <…> провела испытание подводной системы ядерного оружия», — передает AFP в своем аккаунте в X (бывший Twitter). Испытания прошли в знак протеста против боевых учений Штатов, Южной Кореи и Японии. Ранее сообщалось, что Северная Корея в 2024 году впервые выпустила баллистическую ракету в сторону Японии. Отмечается, что боеприпас мог приземлиться за территорией исключительной экономической зоны страны. Также глава КНДР Ким Чен Ын предупредил о готовности использовать ядерное оружие , если вражеские страны осмелятся провоцировать Северную Корею, пишет Pravda.Ru. Корейская Народная Демократическая Республика провела испытание подводного ядерного оружия. Это было сделано в знак протеста против учений Японии, Южной Кореи и Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство AFP. «КНДР <…> провела испытание подводной системы ядерного оружия», — передает AFP в своем аккаунте в X (бывший Twitter). Испытания прошли в знак протеста против боевых учений Штатов, Южной Кореи и Японии. Ранее сообщалось, что Северная Корея в 2024 году впервые выпустила баллистическую ракету в сторону Японии. Отмечается, что боеприпас мог приземлиться за территорией исключительной экономической зоны страны. Также глава КНДР Ким Чен Ын предупредил о готовности использовать ядерное оружие, если вражеские страны осмелятся провоцировать Северную Корею, пишет Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям