Чиновник НАТО заявил, что население должно быть готово к войне с Россией

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По словам чиновника из НАТО, западные мирные граждане должны подготовиться к началу войны с РФ Фото:

Мирные жители на Западе должны быть готовы к тому, что страны могут начать военные действия против России. В таком случае их жизнь кардинально изменится. Также и вооруженным силам следует быть готовыми к началу войны. Об этом сообщает The Telegraph.

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Как страны Запада готовятся к войне с Россией

«Гражданское население должно быть готово к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет», — передает издание со ссылкой на чиновника из НАТО. Отмечается, что мирные граждане должны быть готовы к большим изменениям в их жизни из-за возможного обострения конфликта. При этом войскам тоже нужно подготовиться к военным действиям.

Ранее сообщалось, что альянс инсценирует начало третьей мировой войны. По информации издания ABC, в учениях, которые пройдут на территории Прибалтики, Германии, Польши и в Северном море, примут участия 40 000 военнослужащих из всех стран-членов НАТО.

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Мирные жители на Западе должны быть готовы к тому, что страны могут начать военные действия против России. В таком случае их жизнь кардинально изменится. Также и вооруженным силам следует быть готовыми к началу войны. Об этом сообщает The Telegraph. «Гражданское население должно быть готово к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет», — передает издание со ссылкой на чиновника из НАТО. Отмечается, что мирные граждане должны быть готовы к большим изменениям в их жизни из-за возможного обострения конфликта. При этом войскам тоже нужно подготовиться к военным действиям. Ранее сообщалось, что альянс инсценирует начало третьей мировой войны. По информации издания ABC, в учениях, которые пройдут на территории Прибалтики, Германии, Польши и в Северном море, примут участия 40 000 военнослужащих из всех стран-членов НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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