Чиновник НАТО заявил, что население должно быть готово к войне с Россией

19 января 2024 в 08:02 Размер текста - 17 +

По словам чиновника из НАТО, западные мирные граждане должны подготовиться к началу войны с РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Мирные жители на Западе должны быть готовы к тому, что страны могут начать военные действия против России. В таком случае их жизнь кардинально изменится. Также и вооруженным силам следует быть готовыми к началу войны. Об этом сообщает The Telegraph. Новость по теме Как страны Запада готовятся к войне с Россией «Гражданское население должно быть готово к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет», — передает издание со ссылкой на чиновника из НАТО. Отмечается, что мирные граждане должны быть готовы к большим изменениям в их жизни из-за возможного обострения конфликта. При этом войскам тоже нужно подготовиться к военным действиям. Ранее сообщалось, что альянс инсценирует начало третьей мировой войны. По информации издания ABC, в учениях, которые пройдут на территории Прибалтики, Германии, Польши и в Северном море, примут участия 40 000 военнослужащих из всех стран-членов НАТО.

Мирные жители на Западе должны быть готовы к тому, что страны могут начать военные действия против России. В таком случае их жизнь кардинально изменится. Также и вооруженным силам следует быть готовыми к началу войны. Об этом сообщает The Telegraph. «Гражданское население должно быть готово к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет», — передает издание со ссылкой на чиновника из НАТО. Отмечается, что мирные граждане должны быть готовы к большим изменениям в их жизни из-за возможного обострения конфликта. При этом войскам тоже нужно подготовиться к военным действиям. Ранее сообщалось, что альянс инсценирует начало третьей мировой войны. По информации издания ABC, в учениях, которые пройдут на территории Прибалтики, Германии, Польши и в Северном море, примут участия 40 000 военнослужащих из всех стран-членов НАТО.