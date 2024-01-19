Трамп объяснил, почему хочет наладить отношения с Путиным

Трамп хочет наладить отношения с Путиным из-за ядерного оружия
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
По словам Трампа, он хорошо ладил с Путиным и Ким Чен Ыном Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что у России есть ядерное вооружение. Также он добавил, что хорошо ладил с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Его слова передает журналист Шон Хэннити.

«Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин… Хорошо ладить с людьми, у которых есть мощное ядерное оружие», — заявил Трамп в интервью журналисту Fox News Шону Хэннити. По его словам, с Ким Чен Ыном бывший глава Штатов тоже хорошо ладил. Трамп добавил, что, если бы на президентских выборах победила экс-госсекретарь Хилари Клинтон, страна могла бы вступить в ядерную войну с КНДР.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов назвал Путина и лидера Китая Си Цзиньпина очень умными и коварными людьми. Он также подчеркнул, что если бы занимал пост главы администрации Штатов, то конфликта РФ и Украины можно было бы избежать. Также Трамп отметил, что его с Путиным связывают замечательные отношения, передает Pravda.Ru.

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что у России есть ядерное вооружение. Также он добавил, что хорошо ладил с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Его слова передает журналист Шон Хэннити. «Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин… Хорошо ладить с людьми, у которых есть мощное ядерное оружие», — заявил Трамп в интервью журналисту Fox News Шону Хэннити. По его словам, с Ким Чен Ыном бывший глава Штатов тоже хорошо ладил. Трамп добавил, что, если бы на президентских выборах победила экс-госсекретарь Хилари Клинтон, страна могла бы вступить в ядерную войну с КНДР. Ранее бывший президент Соединенных Штатов назвал Путина и лидера Китая Си Цзиньпина очень умными и коварными людьми. Он также подчеркнул, что если бы занимал пост главы администрации Штатов, то конфликта РФ и Украины можно было бы избежать. Также Трамп отметил, что его с Путиным связывают замечательные отношения, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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