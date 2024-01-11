Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными и коварными

11 января 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

По словам Трампа, СМИ не любят, когда он называет Путина и Си Цзиньпина умными людьми Фото: Official White House / Andrea Hanks Бывший президент США Дональд Трамп назвал президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина очень умными и коварными людьми. Также Трамп заявил, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы он занимал место главы администрации США. «Путин и Си… очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные», — передает Fox News слова Трампа. Он добавил, что у него были хорошие отношения с Путиным. Трамп подчеркнул, что если бы пост главы администрации Штатов занимал именно он, то конфликта на Украине можно было бы избежать. В свою очередь, президент США Джо Байден осудил Трампа за его «восхищение Путиным». Он также напомнил о недавнем высказывании бывшего американского главы, в котором тот сравнивал письма от лидера КНДР Ким Чен Ына с «любовными посланиями». По словам Байдена, это могло оскорбить военных Соединенных Штатов, передает RT.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина очень умными и коварными людьми. Также Трамп заявил, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы он занимал место главы администрации США. «Путин и Си… очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные», — передает Fox News слова Трампа. Он добавил, что у него были хорошие отношения с Путиным. Трамп подчеркнул, что если бы пост главы администрации Штатов занимал именно он, то конфликта на Украине можно было бы избежать. В свою очередь, президент США Джо Байден осудил Трампа за его «восхищение Путиным». Он также напомнил о недавнем высказывании бывшего американского главы, в котором тот сравнивал письма от лидера КНДР Ким Чен Ына с «любовными посланиями». По словам Байдена, это могло оскорбить военных Соединенных Штатов, передает RT.