Диетолог назвала продукт, который предотвращает рак

Диетолог Разаренова: капуста помогает при профилактике рака

Вещество сульфорафан, содержащееся в капусте, защищает от рака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Капуста помогает предотвратить рак: биологически активное вещество сульфорафан защищает от различных видов онкозаболеваний. Об этом сообщила врач-диетолог Александра Разаренова. Также, по ее словам, капуста имеет противовоспалительный эффект.

«Капуста может иметь противовоспалительный эффект и способствовать профилактике рака. Дело в том, что она содержит глюкозинолаты», — передает радио Sputnik слова Разареновой. Она добавила, что при переработке этих органических соединений образуется активное вещество под названием сульфорафан. Согласно некоторым исследованиям, оно может помочь защититься от разных типов рака, а также обладает противовоспалительным действием. Кроме того, сульфорафан может помочь при детоксе (очистке) организма.

При этом диетолог предупредила, что нужно с осторожностью подходить к употреблению капусты в сыром виде: следует учитывать индивидуальные особенности организма. Например, у некоторых людей овощ может вызвать вздутие из-за содержания сложных углеводов. Также Разаренова отметила, что употребление сырой капусты при заболеваниях желудочно-кишечного тракта стоит согласовать с врачом.

Брокколи, одна из разновидностей капусты, помогает в стабилизации работы ЖКТ. Это связано с тем, что в ней содержится большое количество бета-каротина, магния, кальция, цинка и железа. Также брокколи благотворно влияет на остроту зрения, пишут «Дни.ру».