Ярмольник назвал дураком Кологривого, который сыграл Кощея в «Слове пацана»

19 января 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

По словам Ярмольника, на месте Кологривого он бы завязал с актерской карьерой Фото: пресс-служба «Ростелеком» Российский актер Леонид Ярмольник заявил, что Никита Кологривый, который исполнил роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», является дураком. Ярмольник сообщил, что ему жалко актера, если он не понимает таланта актеров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. «Я могу просто ответить: мне его жалко. Этого человека, этого Кологривого жалко. Я думаю, что он дурак», — заявил Ярмольник в интервью ТАСС. По словам Ярмольника, на месте Никиты Кологривого он бы завязал с карьерой, чтобы не сравнивали его и талантливых актеров. 29-летний актер Никита Кологривый, получивший известность после съемок в сериале «Слово пацана», ранее заявил, что ему не нравятся легендарные актеры Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов. По мнению Кологривого, они слишком скучны, пишет MK.RU .

Российский актер Леонид Ярмольник заявил, что Никита Кологривый, который исполнил роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», является дураком. Ярмольник сообщил, что ему жалко актера, если он не понимает таланта актеров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. «Я могу просто ответить: мне его жалко. Этого человека, этого Кологривого жалко. Я думаю, что он дурак», — заявил Ярмольник в интервью ТАСС. По словам Ярмольника, на месте Никиты Кологривого он бы завязал с карьерой, чтобы не сравнивали его и талантливых актеров. 29-летний актер Никита Кологривый, получивший известность после съемок в сериале «Слово пацана», ранее заявил, что ему не нравятся легендарные актеры Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов. По мнению Кологривого, они слишком скучны, пишет MK.RU.