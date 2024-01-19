Ярмольник назвал дураком Кологривого, который сыграл Кощея в «Слове пацана»

Российский актер Леонид Ярмольник заявил, что Никита Кологривый, который исполнил роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», является дураком. Ярмольник сообщил, что ему жалко актера, если он не понимает таланта актеров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.
«Я могу просто ответить: мне его жалко. Этого человека, этого Кологривого жалко. Я думаю, что он дурак», — заявил Ярмольник в интервью ТАСС. По словам Ярмольника, на месте Никиты Кологривого он бы завязал с карьерой, чтобы не сравнивали его и талантливых актеров.
29-летний актер Никита Кологривый, получивший известность после съемок в сериале «Слово пацана», ранее заявил, что ему не нравятся легендарные актеры Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов. По мнению Кологривого, они слишком скучны, пишет
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