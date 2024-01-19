Германия отказалась увеличивать помощь Украине

Германия не будет увеличивать военную помощь ВСУ, потому что Берлин уже сделал все возможное. Об этом заявил глава Минобороны страны Борис Писториус.
«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. Иначе мы сами были бы беззащитны. До сих пор мы сделали все, что могли», — заявил Борис Писториус в интервью
Глава минобороны Германии напомнил, что его страна среди других государств Евросоюза оказывает наибольшую поддержку Украине. Писториус предложил другим европейским странам активнее финансировать ВСУ.
США прекратили отправлять пакеты с военной помощью Киеву в середине января 2024 года. Новый пакет поступит только после принятия соответствующего закона, который может «забуксовать» в Конгрессе. Об этом предупреждал президент США Джо Байден.
На этом фоне Писториус предупредил, что Украина рискует остаться без поддержки США. По его словам, быстро и полностью компенсировать объемы производства за счет европейских стран не получится, сообщает RT.
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