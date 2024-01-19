Германия отказалась увеличивать помощь Украине

Глава Минобороны ФРГ Писториус: страна не может идти ва-банк для Украины
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Германия сделала все возможное для наращивания военного производства ради Киева, заявил Борис Писториус Фото:
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Германия не будет увеличивать военную помощь ВСУ, потому что Берлин уже сделал все возможное. Об этом заявил глава Минобороны страны Борис Писториус.

«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. Иначе мы сами были бы беззащитны. До сих пор мы сделали все, что могли», — заявил Борис Писториус в интервью Der Tagesspiegel.

Глава минобороны Германии напомнил, что его страна среди других государств Евросоюза оказывает наибольшую поддержку Украине. Писториус предложил другим европейским странам активнее финансировать ВСУ.

США прекратили отправлять пакеты с военной помощью Киеву в середине января 2024 года. Новый пакет поступит только после принятия соответствующего закона, который может «забуксовать» в Конгрессе. Об этом предупреждал президент США Джо Байден.

На этом фоне Писториус предупредил, что Украина рискует остаться без поддержки США. По его словам, быстро и полностью компенсировать объемы производства за счет европейских стран не получится, сообщает RT.

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Германия не будет увеличивать военную помощь ВСУ, потому что Берлин уже сделал все возможное. Об этом заявил глава Минобороны страны Борис Писториус. «Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. Иначе мы сами были бы беззащитны. До сих пор мы сделали все, что могли», — заявил Борис Писториус в интервью Der Tagesspiegel. Глава минобороны Германии напомнил, что его страна среди других государств Евросоюза оказывает наибольшую поддержку Украине. Писториус предложил другим европейским странам активнее финансировать ВСУ. США прекратили отправлять пакеты с военной помощью Киеву в середине января 2024 года. Новый пакет поступит только после принятия соответствующего закона, который может «забуксовать» в Конгрессе. Об этом предупреждал президент США Джо Байден. На этом фоне Писториус предупредил, что Украина рискует остаться без поддержки США. По его словам, быстро и полностью компенсировать объемы производства за счет европейских стран не получится, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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