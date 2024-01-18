Житель Самары рискует лишиться земли, купленной в Курганской области

19 января 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Мужчине нужно к середине лета обработать более 14 тысяч гектаров курганской земли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Самары, который владеет в Курганской области 13,8 тысячи гектаров земли, рискует лишиться этих участков, если не будет их обрабатывать. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Если земля к лету текущего года не будет обработана, дела вновь будут направлены в суд. Он имеет право изъять у собственника неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения и выставить их на продажу, чтобы землю купили, кто действительно хочет и может на ней работать», — рассказали в ведомстве. В 2021 году мужчина купил 24 земельных участка, расположенных в Частоозерском и Шадринском округах. Планировалось, что земля будет использоваться для нужд одного из сибирских агропромышленных холдингов, но планы компании изменились. Также самарец владеет в регионе еще одним участком площадью 355,6 га. Мужчину в общей сложности оштрафовали на 60 тысяч рублей, однако он не оплатил эту сумму. По решению суда, до 1 июля ему нужно ввести оборот более 14 тысяч гектаров земли.

Житель Самары, который владеет в Курганской области 13,8 тысячи гектаров земли, рискует лишиться этих участков, если не будет их обрабатывать. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Если земля к лету текущего года не будет обработана, дела вновь будут направлены в суд. Он имеет право изъять у собственника неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения и выставить их на продажу, чтобы землю купили, кто действительно хочет и может на ней работать», — рассказали в ведомстве. В 2021 году мужчина купил 24 земельных участка, расположенных в Частоозерском и Шадринском округах. Планировалось, что земля будет использоваться для нужд одного из сибирских агропромышленных холдингов, но планы компании изменились. Также самарец владеет в регионе еще одним участком площадью 355,6 га. Мужчину в общей сложности оштрафовали на 60 тысяч рублей, однако он не оплатил эту сумму. По решению суда, до 1 июля ему нужно ввести оборот более 14 тысяч гектаров земли.