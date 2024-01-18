18 января 2024

Житель Самары рискует лишиться земли, купленной в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, земля, вспаханная земля
Мужчине нужно к середине лета обработать более 14 тысяч гектаров курганской земли Фото:

Житель Самары, который владеет в Курганской области 13,8 тысячи гектаров земли, рискует лишиться этих участков, если не будет их обрабатывать. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Если земля к лету текущего года не будет обработана, дела вновь будут направлены в суд. Он имеет право изъять у собственника неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения и выставить их на продажу, чтобы землю купили, кто действительно хочет и может на ней работать», — рассказали в ведомстве.

В 2021 году мужчина купил 24 земельных участка, расположенных в Частоозерском и Шадринском округах. Планировалось, что земля будет использоваться для нужд одного из сибирских агропромышленных холдингов, но планы компании изменились. Также самарец владеет в регионе еще одним участком площадью 355,6 га. Мужчину в общей сложности оштрафовали на 60 тысяч рублей, однако он не оплатил эту сумму. По решению суда, до 1 июля ему нужно ввести оборот более 14 тысяч гектаров земли.

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Житель Самары, который владеет в Курганской области 13,8 тысячи гектаров земли, рискует лишиться этих участков, если не будет их обрабатывать. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Если земля к лету текущего года не будет обработана, дела вновь будут направлены в суд. Он имеет право изъять у собственника неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения и выставить их на продажу, чтобы землю купили, кто действительно хочет и может на ней работать», — рассказали в ведомстве. В 2021 году мужчина купил 24 земельных участка, расположенных в Частоозерском и Шадринском округах. Планировалось, что земля будет использоваться для нужд одного из сибирских агропромышленных холдингов, но планы компании изменились. Также самарец владеет в регионе еще одним участком площадью 355,6 га. Мужчину в общей сложности оштрафовали на 60 тысяч рублей, однако он не оплатил эту сумму. По решению суда, до 1 июля ему нужно ввести оборот более 14 тысяч гектаров земли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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