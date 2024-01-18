18 января 2024

В Екатеринбурге шесть площадок отдадут под реновацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые участки реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
В первую очередь в КРТ будут вовлекать участки с аварийными домами Фото:

Власти Екатеринбурга в 2024 году отдадут еще шесть участков под комплексное развитие территории (КРТ), которое предусматривает расселение ветхих домов и строительство новых. Об этом рассказал начальник департамента архитектуры мэрии Руслан Габдрахманов.

«Планируем, что в этом году вовлечем шесть новых площадок [в программу реновации]. Они в разных районах, конкретные адреса пока называть не будем, чтобы избежать спекуляций», — рассказал чиновник. И подчеркнул — для местных жителей новость о расселении не станет неожиданностью, им сообщат заранее.

В 2023 году в КРТ включили 18 домов. Всего же программа предусматривает расселение 52 домов (четыре из них уже снесли). В КРТ будут вовлекать участки с двух- или трехэтажными аварийными домами. Хрущевки тоже могут попасть в границы комплексной застройки, но они не являются приоритетными для мэрии.

В декабре 2023 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому под программу комплексного развития территории попадут участки во Втузгородке и на Вторчермете. Там снесут 22 дома, из них восемь нежилые

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Власти Екатеринбурга в 2024 году отдадут еще шесть участков под комплексное развитие территории (КРТ), которое предусматривает расселение ветхих домов и строительство новых. Об этом рассказал начальник департамента архитектуры мэрии Руслан Габдрахманов. «Планируем, что в этом году вовлечем шесть новых площадок [в программу реновации]. Они в разных районах, конкретные адреса пока называть не будем, чтобы избежать спекуляций», — рассказал чиновник. И подчеркнул — для местных жителей новость о расселении не станет неожиданностью, им сообщат заранее. В 2023 году в КРТ включили 18 домов. Всего же программа предусматривает расселение 52 домов (четыре из них уже снесли). В КРТ будут вовлекать участки с двух- или трехэтажными аварийными домами. Хрущевки тоже могут попасть в границы комплексной застройки, но они не являются приоритетными для мэрии. В декабре 2023 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому под программу комплексного развития территории попадут участки во Втузгородке и на Вторчермете. Там снесут 22 дома, из них восемь нежилые
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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