В Екатеринбурге шесть площадок отдадут под реновацию

19 января 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

В первую очередь в КРТ будут вовлекать участки с аварийными домами Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти Екатеринбурга в 2024 году отдадут еще шесть участков под комплексное развитие территории (КРТ), которое предусматривает расселение ветхих домов и строительство новых. Об этом рассказал начальник департамента архитектуры мэрии Руслан Габдрахманов. «Планируем, что в этом году вовлечем шесть новых площадок [в программу реновации]. Они в разных районах, конкретные адреса пока называть не будем, чтобы избежать спекуляций», — рассказал чиновник. И подчеркнул — для местных жителей новость о расселении не станет неожиданностью, им сообщат заранее. В 2023 году в КРТ включили 18 домов. Всего же программа предусматривает расселение 52 домов (четыре из них уже снесли). В КРТ будут вовлекать участки с двух- или трехэтажными аварийными домами. Хрущевки тоже могут попасть в границы комплексной застройки, но они не являются приоритетными для мэрии. В декабре 2023 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому под программу комплексного развития территории попадут участки во Втузгородке и на Вторчермете. Там снесут 22 дома, из них восемь нежилые

Власти Екатеринбурга в 2024 году отдадут еще шесть участков под комплексное развитие территории (КРТ), которое предусматривает расселение ветхих домов и строительство новых. Об этом рассказал начальник департамента архитектуры мэрии Руслан Габдрахманов. «Планируем, что в этом году вовлечем шесть новых площадок [в программу реновации]. Они в разных районах, конкретные адреса пока называть не будем, чтобы избежать спекуляций», — рассказал чиновник. И подчеркнул — для местных жителей новость о расселении не станет неожиданностью, им сообщат заранее. В 2023 году в КРТ включили 18 домов. Всего же программа предусматривает расселение 52 домов (четыре из них уже снесли). В КРТ будут вовлекать участки с двух- или трехэтажными аварийными домами. Хрущевки тоже могут попасть в границы комплексной застройки, но они не являются приоритетными для мэрии. В декабре 2023 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому под программу комплексного развития территории попадут участки во Втузгородке и на Вторчермете. Там снесут 22 дома, из них восемь нежилые