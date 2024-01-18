18 января 2024

Умер экс-депутат Кащеев, заседавший в Курганской облдуме вместе с Богомоловым

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Юрием Кащеевым пройдет в Катайске Фото:

В Катайском муниципальном округе умер бывший депутат Курганской облдумы Юрий Кащеев. Он был в первом созыве думы вместе Олегом Богомоловым, который позже стал главой региона. Информация о прощании с Кащеевым размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Катайск».

«Прощание с Кащеевым Юрием Прокопьевичем состоится 20.01.2024 в траурном зале по улице Советской, 46, с 12:00 до 13:00», — указано в сообщении. Информацию о смерти Кащеева URA.RU подтвердили в приемной думы Катайского округа.

Кащеев родился в 1946 году. Он окончил Омский государственный ветеринарный институт, став ветеринаром. Был директором аграрно-производственного акционерного общества «Боровское». За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд в 1999 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Прощание с Юрием Кащеевым состоится 20 января
Прощание с Юрием Кащеевым состоится 20 января
Фото:
Кащеев был депутатом областной думы первого созыва, председателем которой был Олег Богомолов
Кащеев был депутатом областной думы первого созыва, председателем которой был Олег Богомолов
Фото:

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В Катайском муниципальном округе умер бывший депутат Курганской облдумы Юрий Кащеев. Он был в первом созыве думы вместе Олегом Богомоловым, который позже стал главой региона. Информация о прощании с Кащеевым размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Катайск». «Прощание с Кащеевым Юрием Прокопьевичем состоится 20.01.2024 в траурном зале по улице Советской, 46, с 12:00 до 13:00», — указано в сообщении. Информацию о смерти Кащеева URA.RU подтвердили в приемной думы Катайского округа. Кащеев родился в 1946 году. Он окончил Омский государственный ветеринарный институт, став ветеринаром. Был директором аграрно-производственного акционерного общества «Боровское». За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд в 1999 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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