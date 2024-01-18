В ЯНАО чиновник и подрядчик получили тюремные сроки за взятки

19 января 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске суд приговорил взяточника и взяткодателя к тюремным срокам Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В Ноябрьске (ЯНАО) городской суд приговорил к реальному тюремному сроку сотрудника «Дирекции муниципального заказа» Андрея Фирстова, получавшего денежные суммы от директора дорожной компании «Севердорстрой» Магамеда Алиева. В отношении взяткодателя также вынесен обвинительный приговор, следует из картотеки суда. «По уголовному делу в отношении Магамеда Алиева обвиняемого по статье 291 УК РФ „Дача взятки“ вынесен обвинительный приговор. В отношении Андрея Фирстова, проходящего по статье 290 УК РФ „Получение взятки“, вынесен обвинительный приговор», — следует из информации, опубликованной в картотеке городского суда Ноябрьска. Уголовное дело поступило в суд 27 апреля 2023 года. Приговор был зачитан 29 декабря 2023 года, но в законную силу не вступил и обжалуется всеми участниками дела. В течение двух лет чиновник получил от подрядчика за свое покровительство около 2,3 миллиона рублей. Как сообщили URA.RU источники, присутствовавшие при чтении приговора, Фирстов получил 6 лет колонии общего режима (с зачетом срока пребывания в СИЗО во время следствия) и выплатой штрафа в размере 950 тысяч рублей, а Алиева приговорили к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 3,6 миллиона рублей, он был взят под стражу в зале суда. После новогодних праздников сторона защиты подала апелляционную жалобу. Алиев признал свою вину и надеялся, что его переведут в разряд свидетелей. Апелляционное представление подала и сторона обвинения. Суд счел недоказанным эпизод с получением взятки в размере 5,5 миллиона рублей, который может усугубить приговор Фирстову. Фирстов был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО в момент получения части взятки в 500 тысяч рублей от третьего участника дела — заместителя Алиева Андрея Гребнева, который скончался во время следствия. Суд Ноябрьска счел недоказанным эпизод с получением денежного вознаграждения в размере 5,5 миллиона рублей, который вскрылся во время следствия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ноябрьске (ЯНАО) городской суд приговорил к реальному тюремному сроку сотрудника «Дирекции муниципального заказа» Андрея Фирстова, получавшего денежные суммы от директора дорожной компании «Севердорстрой» Магамеда Алиева. В отношении взяткодателя также вынесен обвинительный приговор, следует из картотеки суда. «По уголовному делу в отношении Магамеда Алиева обвиняемого по статье 291 УК РФ „Дача взятки“ вынесен обвинительный приговор. В отношении Андрея Фирстова, проходящего по статье 290 УК РФ „Получение взятки“, вынесен обвинительный приговор», — следует из информации, опубликованной в картотеке городского суда Ноябрьска. Уголовное дело поступило в суд 27 апреля 2023 года. Приговор был зачитан 29 декабря 2023 года, но в законную силу не вступил и обжалуется всеми участниками дела. В течение двух лет чиновник получил от подрядчика за свое покровительство около 2,3 миллиона рублей. Как сообщили URA.RU источники, присутствовавшие при чтении приговора, Фирстов получил 6 лет колонии общего режима (с зачетом срока пребывания в СИЗО во время следствия) и выплатой штрафа в размере 950 тысяч рублей, а Алиева приговорили к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 3,6 миллиона рублей, он был взят под стражу в зале суда. После новогодних праздников сторона защиты подала апелляционную жалобу. Алиев признал свою вину и надеялся, что его переведут в разряд свидетелей. Апелляционное представление подала и сторона обвинения. Суд счел недоказанным эпизод с получением взятки в размере 5,5 миллиона рублей, который может усугубить приговор Фирстову. Фирстов был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО в момент получения части взятки в 500 тысяч рублей от третьего участника дела — заместителя Алиева Андрея Гребнева, который скончался во время следствия. Суд Ноябрьска счел недоказанным эпизод с получением денежного вознаграждения в размере 5,5 миллиона рублей, который вскрылся во время следствия.