Обвиняемый в поджоге подростков курганец не смог выйти из СИЗО в новом году

Обвиняемому в поджоге подростков курганцу продлили срок в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителю Лебяжьевского округа Курганской области Никите Бурцеву, которого обвиняют в поджоге двух подростков с одним смертельным исходом, продлили содержание в СИЗО. Об этом URA.RU рассказали в Лебяжьевском районном суде.

«Суд продлил Бурцеву меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц», — сообщили в организации. Мужчина останется в изоляторе по меньшей мере до 30 января.

На данное решение подана апелляция. Ее рассмотрение было назначено на 17 января, но суд отложил заседание.

История с поджогом двух подростков произошла в конце лета 2023 года в селе Верхнеглубоком Лебяжьевского округа. После возникшего конфликта молодой человек облил несовершеннолетних горючей жидкостью и чиркнул зажигалкой. Одежда подростков вспыхнула, они получили ожоги. Позднее один мальчик скончался в больнице, другой получил ожоги 14% поверхности тела.

Мужчина был арестован и помещен в СИЗО. Его обвиняют в попытке убийства двух лиц, совершенного с особой жестокостью. Адвокаты настаивают на случайности произошедшего и отрицают злой умысел своего подзащитного.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд оставил поджигателя подростков в СИЗО до конца прошлого года. Сам обвиняемый отказался участвовать в апелляции по мере пресечения.