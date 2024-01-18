Обвиняемый в поджоге подростков курганец не смог выйти из СИЗО в новом году

Жителю Лебяжьевского округа Курганской области Никите Бурцеву, которого обвиняют в поджоге двух подростков с одним смертельным исходом, продлили содержание в СИЗО. Об этом URA.RU рассказали в Лебяжьевском районном суде.
«Суд продлил Бурцеву меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц», — сообщили в организации. Мужчина останется в изоляторе по меньшей мере до 30 января.
На данное решение подана апелляция. Ее рассмотрение было назначено на 17 января, но суд отложил заседание.
История с поджогом двух подростков произошла в конце лета 2023 года в селе Верхнеглубоком Лебяжьевского округа. После возникшего конфликта молодой человек облил несовершеннолетних горючей жидкостью и чиркнул зажигалкой. Одежда подростков вспыхнула, они получили ожоги. Позднее один мальчик скончался в больнице, другой получил ожоги 14% поверхности тела.
Мужчина был арестован и помещен в СИЗО. Его обвиняют в попытке убийства двух лиц, совершенного с особой жестокостью. Адвокаты настаивают на случайности произошедшего и отрицают злой умысел своего подзащитного.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд оставил поджигателя подростков в СИЗО до конца прошлого года. Сам обвиняемый отказался участвовать в апелляции по мере пресечения.
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