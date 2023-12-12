12 декабря 2023

Курганец, который поджег двух подростков, останется в СИЗО до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Курганца, которой поджег двух подростков, оставили в СИЗО до 30 декабря Фото:

Жителя Лебяжьевского округа (Курганская область) Никиту Бурцева, который поджег двух подростков, оставят в СИЗО до 30 декабря. Курганский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты обвиняемого о смягчении меры пресечения, передает корреспондент URA.RU.

«Суд оставил Никиту Бурцева, которого обвиняют в поджоге двух подростков, продлили меру пресечения под стражей до 30 декабря. Сам Бурцев отказался приходить на рассмотрение уголовное дела и принимал участие в суде по видеосвязи», — сообщил корреспондент URA.RU.

Инцидент с поджогом произошел в конце лета в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа. Никиту Бурцева обвиняют в том, что он причинил термические ожоги двум несовершеннолетним подросткам. Впоследствии один из них умер в больнице, второй остался жив, получив ожоги 14% тела 1—3 степени. После смерти подростка злоумышленник был задержан и помещен в СИЗО на два месяца. Ему может грозить пожизненное заключение.

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Жителя Лебяжьевского округа (Курганская область) Никиту Бурцева, который поджег двух подростков, оставят в СИЗО до 30 декабря. Курганский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты обвиняемого о смягчении меры пресечения, передает корреспондент URA.RU. «Суд оставил Никиту Бурцева, которого обвиняют в поджоге двух подростков, продлили меру пресечения под стражей до 30 декабря. Сам Бурцев отказался приходить на рассмотрение уголовное дела и принимал участие в суде по видеосвязи», — сообщил корреспондент URA.RU. Инцидент с поджогом произошел в конце лета в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа. Никиту Бурцева обвиняют в том, что он причинил термические ожоги двум несовершеннолетним подросткам. Впоследствии один из них умер в больнице, второй остался жив, получив ожоги 14% тела 1—3 степени. После смерти подростка злоумышленник был задержан и помещен в СИЗО на два месяца. Ему может грозить пожизненное заключение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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