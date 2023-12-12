Курганец, который поджег двух подростков, останется в СИЗО до конца года

13 декабря 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Курганца, которой поджег двух подростков, оставили в СИЗО до 30 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителя Лебяжьевского округа (Курганская область) Никиту Бурцева, который поджег двух подростков, оставят в СИЗО до 30 декабря. Курганский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты обвиняемого о смягчении меры пресечения, передает корреспондент URA.RU. «Суд оставил Никиту Бурцева, которого обвиняют в поджоге двух подростков, продлили меру пресечения под стражей до 30 декабря. Сам Бурцев отказался приходить на рассмотрение уголовное дела и принимал участие в суде по видеосвязи», — сообщил корреспондент URA.RU. Инцидент с поджогом произошел в конце лета в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа. Никиту Бурцева обвиняют в том, что он причинил термические ожоги двум несовершеннолетним подросткам. Впоследствии один из них умер в больнице, второй остался жив, получив ожоги 14% тела 1—3 степени. После смерти подростка злоумышленник был задержан и помещен в СИЗО на два месяца. Ему может грозить пожизненное заключение.

Жителя Лебяжьевского округа (Курганская область) Никиту Бурцева, который поджег двух подростков, оставят в СИЗО до 30 декабря. Курганский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты обвиняемого о смягчении меры пресечения, передает корреспондент URA.RU. «Суд оставил Никиту Бурцева, которого обвиняют в поджоге двух подростков, продлили меру пресечения под стражей до 30 декабря. Сам Бурцев отказался приходить на рассмотрение уголовное дела и принимал участие в суде по видеосвязи», — сообщил корреспондент URA.RU. Инцидент с поджогом произошел в конце лета в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа. Никиту Бурцева обвиняют в том, что он причинил термические ожоги двум несовершеннолетним подросткам. Впоследствии один из них умер в больнице, второй остался жив, получив ожоги 14% тела 1—3 степени. После смерти подростка злоумышленник был задержан и помещен в СИЗО на два месяца. Ему может грозить пожизненное заключение.