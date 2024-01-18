В Пермском крае оказалась самая дорогая потребительская корзина в ПФО

19 января 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Потребительская корзина в Пермском крае оказалось дороже, чем у соседей по ПФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По последним данным Росстата на декабрь 2023 года минимальный набор продуктов в Пермском крае стоит 5.7 тыс. рублей. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. «Пермский край 5705 рублей,Кировская область — 5265, Удмуртская республика — 5257. Дешевле всего такой набор обойдется жителям Мордовии, всего 4857 рублей», — следует из информации Росстата. Продукты из потребительской корзины в среднем стоят на 8,5% дороже, чем в других регионах округа. Пермякам приходится платить за тот же набор продуктов в среднем на 600 рублей больше. В целом потребительская корзина в ПФО подорожала за год на 6.3%.

По последним данным Росстата на декабрь 2023 года минимальный набор продуктов в Пермском крае стоит 5.7 тыс. рублей. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. «Пермский край 5705 рублей,Кировская область — 5265, Удмуртская республика — 5257. Дешевле всего такой набор обойдется жителям Мордовии, всего 4857 рублей», — следует из информации Росстата. Продукты из потребительской корзины в среднем стоят на 8,5% дороже, чем в других регионах округа. Пермякам приходится платить за тот же набор продуктов в среднем на 600 рублей больше. В целом потребительская корзина в ПФО подорожала за год на 6.3%.