В Пермском крае оказалась самая дорогая потребительская корзина в ПФО

Потребительская корзина в Пермском крае оказалось дороже, чем у соседей по ПФО
По последним данным Росстата на декабрь 2023 года минимальный набор продуктов в Пермском крае стоит 5.7 тыс. рублей. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе.
«Пермский край 5705 рублей,Кировская область — 5265, Удмуртская республика — 5257. Дешевле всего такой набор обойдется жителям Мордовии, всего 4857 рублей», — следует из информации Росстата.
Продукты из потребительской корзины в среднем стоят на 8,5% дороже, чем в других регионах округа. Пермякам приходится платить за тот же набор продуктов в среднем на 600 рублей больше. В целом потребительская корзина в ПФО подорожала за год на 6.3%.
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